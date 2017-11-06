Nokia’dan kalpleri geri kazanma girişimi: Nokia 8 (inceleme)

Nokia 8 arkasındaki nostalji faktöründen daha çok, taşıdığı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekeceği benziyor. Malzeme kalitesi, güçlü performansı, saf Android arayüzü ve başarılı kamera yetenekleriyle Nokia akıllı telefon pazarına sağlam bir şekilde bir geri dönüş yapmış oldu. İşte Nokia 8 İncelemesi…

Nokia markası altında akıllı telefonlar geliştiren ve pazarlayan HMD Global, markanın tüketicilerin kalbini tekrar kazanmak için attığı adımlara Nokia 8 ile devam ediyor. Şirketin en parlak döneminden bu yana ilk gerçek amiral gemisi akıllı telefonu olarak ilan edilen Nokia 8, diğer markalara bir uyarı ateşi niteliği taşıyor.

Haziran ayındaki Nokia 3, 5 ve 6 ile çıktığı akıllı telefon pazarı arenasındaki ilk atağından sonra şirket şimdi de Nokia 8 modeli ile sektörün devlerine karşı bir yumruk daha sallıyor.

Tasarımda söze başlamak gerekirse, incelediğimiz Nokia 8 modeli gümüş renkte. 7.9 mm kalınlığında ve 160 gram ağırlığında olan telefonun kavisli kenarlarla birlikte üst ve alt kısmında ince plastik antenler bulunuyor. Alüminyum malzemeden üretilen telefon oldukça dayanıklı hissettiriyor. Güç ve ses tuşları telefonun sağ kısmına yerleştirilmiş. Arka kısmına baktığımızda ise Zeiss imzalı bir çift kamerayı görüyoruz. Dikey olarak konumlandırılan bu kameraların altında da çift tonlu LED flaş yer alıyor. Kameralar çevresinde yükseltilmiş kısa bir çıkıntı görüyoruz. Ve telefonun arka kısmının tam ortasında Nokia logosu kendine yer bulmuş. Alt kısımda USB Type C bağlantısı ve hoparlör bulunurken 3.5 mm’lik kulaklık girişi de üst kısımda yer alıyor. Ekranın alt kısmında da kapasitif tuşlar ve parmak izi sensörü bulunuyor. Yeri gelmişken söyleyelim bu sensör parmak izi okuyucu görevini başarıyla yerine getiriyor.

Ekran

Nokia 8’in 5.3’lik inç QHD (2560 x 1440 çözünürlük) IPS LCD ekranı; parlak ve canlı renkler sunuyor. 554 ppi piksel yoğunluğa sahip telefon, 700 nitlik parlaklık değeriyle de güneş ışığında bile net görüntüler sağlıyor. Daha basit şekilde söylemek gerekirse, cihazın ekranı, Nokia 8’in en önemli özelliklerinden biri ve AMOLED paneli olmasa da sınıfının en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu ekranda ayrıca Her zaman açık (Always On Display) özelliği de mevcut. Dolayısıyla telefona gelen bildirimleri sürekli izleyebilir, görmek için de ekranı uyandırmak zorunda kalmıyorsunuz. Tabi isterseniz bu özelliği devre dışı da bırakabiliyorsunuz.

Performans

Nokia 8’in performans ya da teknik özellikleri ilgili hiç bir şikayetimiz yok. Telefon, 2017 amiral gemisi telefonlarının kurtarıcı işlemcisi olan Qualcomm’un Snapdragon 835 yongasıyla donatılmış olarak geliyor. Buna 4 GB RAM ve saf Android kombinasyonu ile her şey akıcı bir şekilde hareket ediyor. Nokia 8’de depolama alanı ise 64 GB. Bu alan microSD ile 256 GB’a kadar artırılabiliyor.

Adreno 540 grafik işlemciye sahip telefon Android 7.1.1 ile geliyor. Nokia 8’in çok yakın zamanda Android Oreo güncellemesi alacağını da bilgisini aldık. Ve ayrıca markanın diğer modelleri olan Nokia 3,5 ve 6’ya da Android 8.0 geleceğini de belirtelim. 4.5G bağlantısı da sunan telefon ayrıca Bluetooth 5.0 teknolojine de yer veriyor.

Kamera

Nokia 8’de f2.0 diyafram açıklığına sahip çift kamera bulunuyor. Bu çift kameralardan biri Optik Görüntü Sabitleme özelliğine sahip 13 MP RGB (renk) sensörüyle birlikte 13 MP’lik ikinci monokrom (siyah beyaz) sensöre sahip. Bu ikinci sensör, sadece alan derinliği efektli görüntülerin çekilmesini sağlıyor. Nokia 8 ile yeterli ışıkta iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz ancak düşük ışıkta biraz hayal kırıklığı yaşattığını söyleyelim. Kamera, detaylı ve güzel renkler sunuyor. Ancak çekim hızı konusunda aynı şeyi söyleyemiyoruz. Zira netleme tarafında yavaşlığını hissettiriyor.

Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise Dual-Sight adındaki kamera modu. Bu, hem ön hem de arka kameranın birlikte çalışarak fotoğraf ve videolar çekebilmenizi sağlıyor. Nokia bunu “daha az selfie, daha fazla #Bothie” olarak duyurusunu yapmıştı. Hem ön hem de arka kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Telefonda diğer önemli yeteneklerinden biri de 360 derece ses yakalama özelliği. Bu özellik ortam seslerini ya da arka plan gürültüsünü azaltarak doğru sesler vurgulamanıza imkan sunuyor. 4K video çekim özelliği ile birlikte görüntü ve ses başarılı bir şekilde birleşebiliyor. Nokia 8 ayrıca doğrudan Facebook ve YouTube üzerinden canlı video başlatmanızı da mümkün kılıyor.



Batarya

Aslında böyle güçlü ve parlak, yoğun piksellekte bir LCD ekran ile Nokia 8’in pil ömrünün bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk. Ancak burada yanıldık. Çünkü pil son derece iyi bir performans gösterdiğini belirtelim. Nokia 8’in 3090 mAh’lik pili, verimli 835 işlemciden ötürü oldukça iyi. Sözün kısası pil genel olarak bir günü rahat şekilde çıkarıyor. Ayrıca hızlı şarj özelliği ile batarya yaklaşık yarım saatte yüzde 50 seviyesine geliyor.

Fiyat

Nokia 8, lansmanının yapıldığı tarihte (Ekim ayında) 3299 TL fiyatıyla açıklanmış ve yüksek rakam dedikodularına neden olmuştu. Firma bu eleştirileri dikkate almış olacak ki inceleme sürecimiz henüz sonra ermeden telefonun fiyatı 2699 TL’ye düştü. Açıkçası böyle bir indirim sonrası amiral gemisi telefon arayışında olanların Nokia 8’i bir kez daha düşünmesini sağlayacaktır.

Sonuç

Nokia 8 arkasındaki nostalji faktöründen daha çok, taşıdığı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekeceği benziyor. Malzeme kalitesi, güçlü performansı, saf Android arayüzü ve başarılı kamera yetenekleriyle Nokia akıllı telefon pazarına sağlam bir şekilde bir geri dönüş yapmış oldu. Ancak markanın bir zamanlar olduğu gibi liderler arasından ön plana çıkması için bir dahaki girişiminde daha fazlasını yapması gerekecek gibi görünüyor.

Ali Atilla MEDE