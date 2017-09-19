Novatel, yeni nesil haberleşme servisi ‘Telsiznet’i tanıttı

Haberleşme sektörüne ürün ve çözümler sunan Novatel, geleneksel telsiz sistemlerini ve yenilikçi genişbant multimedya özelliklerini, cep telefonu şebekeleri üzerinden sağlayan haberleşme servisi TELSİZNET’i piyasaya sunarak sektörde dikkat çeken bir yeniliğe imza attı.



Telsiz haberleşmesi alanında hızla gelişen teknolojiyi yakından takip ederek mümkün olan en verimli çözümleri Türkiye pazarına yüksek servis ve hizmet kalitesiyle sağlayan Novatel, haberleşme sektöründe fark yaratacak yeni ürünü TELSİZNET’i piyasaya sundu. Telsiz sistemleri için gerekli frekans tahsisi ve altyapı kurulumu maliyetlerini ortadan kaldıran, kullanıcılara cep telefonu şebekeleri (GPRS, 3G ve 4.5G) ya da WiFi kablosuz yerel ağları kullanarak kapsama alanı içinde kesintisiz iletişim imkânı sağlayan TELSİZNET’in İstanbul tanıtım toplantısı ISAF 2017 Fuarı paralelinde düzenlenen bir toplantıyla gerçekleştirildi.

‘Hoşgeldiniz’ konuşmasıyla toplantının açılışını yapan Novatel Genel Müdürü Cem Ankara TELSİZNET’in kullanım özelliklerinden bahsederek şunları söyledi: “Benzer hizmetlerin akıllı telefonlar üzerinden sunulmaya çalışıldığı sektörde TELSİZNET’in kurumsal pazara ve saha kullanımına uygun özel tasarım cihazlar olması gibi önemli bir farkı var. Tüm operatörlerle uyumlu, alışılmış telsiz sistemleri altyapısı kurulumu gerektirmeyen TELSİZNET cihazları telefon olarak da kullanılabiliyor. TELSİZNET hizmetlerinden faydalanmak için, TELSİZNET aboneliği yanında kullanılacak cep telefonu şebekesi operatörü tarafından sağlanan sim kart yeterli oluyor. Aynı zamanda WiFi servisi kullanılarak haberleşme hibrit veya sadece sim kart ve sadece WiFi üzerinden sağlanabiliyor. Dikkat çeken bu kazanımları sayesinde TELSİZNET’in piyasada hızla yaygınlaşacağını öngörüyoruz.”

TELSİZNET Network Operasyon Müdürü Mustafa Onay ise katılımcılara yeni haberleşme servisi TELSİZNET’in teknik özelliklerinden bahsetti:

“Tek düğme ile anlık, grup veya birebir haberleşme imkânı sunan TELSİZNET; yazılı mesaj, resim, video iletme ve canlı yayın yapma gibi özelliklerinin yanında görüşmelerin kaydedilebilmesi ve haritada kullanıcıların konumunun görüntülenebilmesi gibi iş verimini artıracak olanaklar sunuyor. TELSİZNET Haberleşme Sistemi’nde pratik operasyon için TE385, yöneticiler için akıllı terminal ve çift sim kart destekleme özelliğiyle TE6, profesyoneller için kompakt tasarımıyla TE580, 13 mp kamera ve NFC özelliğiyle dikkat çeken TE590 adlı dört farklı cihaz kullanılıyor. Henüz satışa sunulmayan TE590 modelinin Eylül ayı sonunda satışa sunmayı planlıyoruz. Cihazlar için tanımlanan bilgisayar tabanlı ‘Abone Yönetim Paneli’yle kurum çalışanlarının yetkilerinin belirlenmesi ve gerekli durumlarda kullanıcıların devre dışı bırakılması özellikleri de sağlanıyor.”

Çin’in video ve ses uygulamaları çözümleri konusunda önde gelen firmalarından Telo Systems Satış Müdürü Jason Li de konuşmasında Novatel ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek 2016 yılında başlayan ortaklıklarını ‘Türkiye’deki Tek Yetkili İş Ortağı’ statüsüne taşıdıklarını açıkladı. Novatel ile ortaklıklarından kısa bir süre sonra Türkiye’de 20 milyon kullanıcıya hizmet veren özel sektörün en büyük elektrik dağıtım firmasının 3 bölge 14 şehirde yaklaşık 3.500 kullanıcısı ile TELSİZNET haberleşme sistemini kullanmaya başladığını vurgulayan Li; elektrik, su ve doğalgaz şebeke işletmelerinin yanı sıra kamu, inşaat, güvenlik, perakende, lojistik, sağlık, turizm, madencilik gibi farklı sektörlerden firmalara da TELSİZNET hizmeti sunmaya başladıklarını belirterek sözlerini tamamladı.