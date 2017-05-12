Nvidia’dan yeni nesil grafik işlemci: Volta

Nvidia CEO’su Jen-Hsun Huang, geleneksel olarak düzenlenen GPU Teknoloji Konferansı’nın başlangıcında yeni nesil Volta GPU’sunu tanıttı.

Nvidia yüksek seviyeli Pascal işlemcili grafik kartları hâlâ alanında lider konumda olsalar da Nvidia rakibi AMD’nin Haziran’da satışa sunacağı Vega’dan önce işleri jızıştırmak için Volta grafik işlemcisini tanıttı.

Volta, 21 milyar transistör ve 5.120 CUDA çekirdekle beraber 12 nanometrelik bir yapıya sahip. Pascal mimarisine sahip grafik canavarı Tesla P100 ise 14 nanometrelik üretim teknolojisi ile 3.840 CUDA çekirdek ve 15 milyar transistöre sahip. Volta’da bulunacak çekirdeğin büyüklüğüyse 815 milimetrekare iken Tesla P100 600 milimetrekare büyüklüğe sahip.

Huang açıklamasında Volta’nın fotolitografi üretim teknolojisinde en son noktada olduğunu ve Ar-Ge için 3 milyar dolarlık bütçe sağlandığını söyledi. Nvidia, Volta’nın Pascal’dan yüzde 50 daha etkili mikroişlemci mimarisi olacak şekilde yeniden tasarlandığını söyledi. Huang, Volta’da Tesla P100’de bulunan çıkış gücünün 12 katını sağlayan ve derin öğrenme için özel olarak üretilen “tensör çekirdekleri”nin üretildiğini de belirtti.