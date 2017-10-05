Öğrencilerden veri merkezine ziyaret

Veri merkezi Radore, İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü öğrencilerini veri merkezinde ağırladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü öğrencileri, Radore Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, Radore Genel Müdürü Sadi Abalı, Radore İnsan Kaynakları Müdürü Tuba Günay ve tüm Radore ekibiyle bir araya geldi. Yirminin üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleşem etkinlikte veri merkezleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Radore’nin uzman ekibiyle birlikte veri merkezini gezen öğrenciler, dijital verilerin korunduğu bu özel yapıların hayati rolü ve veri güvenliği hakkında birçok bilgi edindiler.

Girişimcilik ve teknolojik trendler öğrencilerin ilgisini çekti

Veri merkezi turundan sonra Radore Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol ve Radore Genel Müdürü Sadi Abalı ile bir araya gelen öğrenciler kariyer planlaması, girişimcilik ve teknolojik trendlerle ilgili keyifli ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdiler.

Zeki Kubilay Akyol, öğrencilere Radore’nin kuruluş ve büyüme süreçleriyle ilgili bilgi verdi. Kendi girişimcilik hikâyesini anlatan Akyol, gençlere girişimcilik süreçlerinde karşılaşabilecekleri durumları ve bunların çözüm yollarını anlatırken aynı zamanda yeni teknolojik akımlarla ilgili de öğrencileri bilgilendirdi.

Sadi Abalı ise öğrencilere iş hayatında başarının sırlarını ve kendi tecrübelerini aktarırken. özellikle girişimci olmak isteyen gençlerin iş planlarını neleri göz önünde bulundurarak yapmaları gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.

Son bölümde Radore İnsan Kaynakları Müdürü Tuba Günay ile bir araya gelen öğrenciler doğru bir kariyer planlaması yapma konusunda bilgi aldılar. Özellikle teknoloji alanında çalışacak gençlerin özgeçmişlerini oluştururken nelere dikkat etmesi gerektiği, iş hayatına hazırlanırken bilgi birikimlerini geliştirmek ve kendilerini hazırlamak için ne gibi adımlar atmaları gerektiği konusunda keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.

Öğrenci ziyaretleri devam edecek

Her fırsatta öğrencilere yönelik faaliyetlere dahil olduklarını, bundan sonra da gençlere veri merkezi teknolojileri üzerine uzman bilgilerini aktarmaya devam edeceklerini belirten Akyol, “Öğrencilerin ve teknolojiyle ilgisi olan tüm gençlerin bu gibi etkinliklere katılmasına büyük önem veriyoruz. Bu tip etkinliklerin gençlerin hem kariyer ve gelecek planlaması aşamasında hem de bilgi birikimini geliştirmeleri açısından oldukça faydalı olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde öğrencilerle daha sık bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.