OKI Europe, Penta Teknoloji ile anlaştı

OKI Europe Ltd, Türkiye’deki satış stratejisinde değişiklik yaptığını belirterek, Penta Teknoloji’nin Türkiye’deki tek partneri olduğunu açıkladı.



META’da Başkan Yardımcısı olan Mathias Militzer, “Türk pazarı OKI için çok güçlü bir fırsat sunuyor. Penta Teknoloji ile ortaklığımız yeni bir dönüm noktası oluşturacak! Bu adım Türkiye’deki şirketlerle daha yakın çalışmamızla paralel olarak ülkeye olan bağlılığımızın bir göstergesi. İş ortaklığımızla beraber tek ve katma değerli dağıtıcımız olan Penta Teknoloji’nin güçlü yanlarıyla küresel OKI markasını ve endüstriyel ve ofis baskı çözümleri sağlayıcılığı alanında liderliğimizi bir araya getirmiş oluyoruz”.

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik; “Dünyanın Baskı Çözümleri alanında sayılı üreticilerinden biri olan OKI ile iş ortaklığımızı farklı bir kulvara taşımaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. İş ortaklarımızla beraber Penta’nın Satış Pazarlama ve Operasyon birimlerinin de gücüyle OKI markasını Türkiye pazarında daha ileri taşıyacağız. Bünyesinde birçok farklı marka ve kategoriyi barındıran Penta Teknoloji ile OKI’nin endüstriyel ve ofis baskı çözümlerini içeren geniş ürün yelpazesinin güçlü birlikteliğiyle beraber gerek pazar payımızı gerekse yaygınlığımızı arttıracağımıza inanıyoruz.”

Militzer, “Bu ortaklıkla birlikte, Bu ortaklıkla birlikte, müşterilerimizle aramızdaki engelleri başarıyla aşarak onlara mevcut ve gelecekteki hedeflerini gerçekleştirmeleri konusunda yardımcı olacak ve onları daha çok destekleyeceğiz.” dedi.