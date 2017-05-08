OKI Europe, Penta Teknoloji ile anlaştı

OKI Europe, Penta Teknoloji ile anlaştı
, 8 Mayıs 2017

OKI Europe Ltd, Türkiye’deki satış stratejisinde değişiklik yaptığını belirterek, Penta Teknoloji’nin Türkiye’deki tek partneri olduğunu açıkladı.


META’da Başkan Yardımcısı olan Mathias Militzer, “Türk pazarı OKI için çok güçlü bir fırsat sunuyor. Penta Teknoloji ile ortaklığımız yeni bir dönüm noktası oluşturacak! Bu adım Türkiye’deki şirketlerle daha yakın çalışmamızla paralel olarak ülkeye olan bağlılığımızın bir göstergesi. İş ortaklığımızla beraber tek ve katma değerli dağıtıcımız olan Penta Teknoloji’nin güçlü yanlarıyla küresel OKI markasını ve endüstriyel ve ofis baskı çözümleri sağlayıcılığı alanında liderliğimizi bir araya getirmiş oluyoruz”.
Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik; “Dünyanın Baskı Çözümleri alanında sayılı üreticilerinden biri olan OKI ile iş ortaklığımızı farklı bir kulvara taşımaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. İş ortaklarımızla beraber Penta’nın Satış Pazarlama ve Operasyon birimlerinin de gücüyle OKI markasını Türkiye pazarında daha ileri taşıyacağız. Bünyesinde birçok farklı marka ve kategoriyi barındıran Penta Teknoloji ile OKI’nin endüstriyel ve ofis baskı çözümlerini içeren geniş ürün yelpazesinin güçlü birlikteliğiyle beraber gerek pazar payımızı gerekse yaygınlığımızı arttıracağımıza inanıyoruz.”

Militzer, “Bu ortaklıkla birlikte, Bu ortaklıkla birlikte, müşterilerimizle aramızdaki engelleri başarıyla aşarak onlara mevcut ve gelecekteki hedeflerini gerçekleştirmeleri konusunda yardımcı olacak ve onları daha çok destekleyeceğiz.” dedi.

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: OKI Europe, Penta Teknoloji

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

D-Smart’ın yeni CEO’su Mükremin Sarıer oldu

D-Smart’ın yeni CEO’su Mükremin Sarıer oldu

Dijital dönüşümde başarı için 5 öneri

Dijital dönüşümde başarı için 5 öneri

Samsung’un yeni tabletleri Türkiye’de! İşte özellikleri ve fiyatları!

Samsung’un yeni tabletleri Türkiye’de! İşte özellikleri ve fiyatları!

Facebook, mobil uygulamalarını nasıl test ediyor?

Facebook, mobil uygulamalarını nasıl test ediyor?

Penta ve Arcserve yeni işbirliklerini duyurdu

Penta ve Arcserve yeni işbirliklerini duyurdu

Girişimciler zamanlamaya dikkat etmesi gerekiyor

Girişimciler zamanlamaya dikkat etmesi gerekiyor

İstenmeyen e-postalardan fidye yazılımı çıktı

İstenmeyen e-postalardan fidye yazılımı çıktı

Ford, yeni nesil teknoloji çözümlerini tanıttı

Ford, yeni nesil teknoloji çözümlerini tanıttı

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *