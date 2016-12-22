OKI yeni akıllı yazıcılarını tanıttı

OKI, işletmelerde yazıcıların kullanım biçimini dönüştüren yeni renkli yazıcı ve çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) yelpazesini tanıttı.

OKI Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Bensi Nazra, yeni portföyün, yazıcının işletme ve kuruluşlar için yapabileceklerine dair algıları değiştirmek amacıyla tasarlandığını belirterek şunları söyledi:

“Müşterilerimizden bu uygun fiyatlı cihazlar ile sunulan, zaman ve maliyetten tasarruf etme ve verimliliklerini arttırma potansiyeline yepyeni bir açıdan bakmalarını istiyoruz. Yeni cihazlar belge iş akışları ve yönetiminin daha modern ve güvenli hale getirilmesine yardımcı oluyor, kullanıcılara dijitalleşmenin avantajlarını yaşamalarını sağlıyor.

Yeni modeller, profesyonel baskı kalitesini tüm işletmeler için erişilebilir hale getiriyor. Bunun sonucunda, artık işletmenin ihtiyaç duyduğu tüm belgeleri, şirket içinde basarak, para, zaman ve depolama alanından tasarruf etmek ve pazardaki değişime daha hızlı yanıt vermek mümkün hale geliyor.

Akıllı baskı masaüstünde

OKI’nin akıllı yazıcı yelpazesini genişlerken, akıllı baskı ve belge yönetim ve kontrolünü de ilk defa masaüstüne taşıyor. Bu sayede, işletmeler ve diğer kuruluşların dijital yolculuğu hızlanıyor. Olağanüstü renk çıktısı ve dijital çözümler ile daha pürüzsüz iş akışları, daha yüksek verimlilik ve hızlı çözüm oluşturma olanağı ortaya çıkıyor.

Yeni cihazlarda, ağa bağlanmayı iyileştirmeye yönelik yeni özellikler ve ağ içinde büyük renkli dosyaların hızlı aktarımına imkan veren Gigabit Ethernet de bulunuyor.

Apple Inc.’in AirPrint özelliği ile uyumluluğa sahip olan C542 ve MC573, mobil baskı için Google Cloud Print 2.0 ile çalışmaya da hazır. Yeni cihazlarda, gizli belgelerin güvenliğini sağlayan Private Print, opsiyonel Card Release ve İnternet Protokol Güvenliği (IPSec) uyumluluğu gibi en son güvenlik özellikleri ise standart.

“Yaptığımız lansman ile renkli yazıcı yelpazemizi önemli ölçüde yeniliyoruz. Böylece, bir yandan pazarda yeni olasılıkların önünü açarken, diğer yandan da pazar pozisyonumuzu güçlendiriyoruz” diyen Nazra, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük işletmelerin baskı yeteneklerini farklı hacimlerdeki kuruluşlara sunarken, ağa bağlanma, güvenlik ve kullanım kolaylığı, yüksek fonksiyonellik gibi özellikleri standart hale getiriyoruz..”

Yazıcıların kurulum, kullanım ve bakımı basitleştirilirken montaj ve sarf malzemelerinin değişimi için videolu yardım da sunuluyor. Yeni ürün yelpazesinin başlangıç noktasını, olağanüstü ProQ2400 baskı kalitesinin yanı sıra sınıflarında pazardaki en yüksek hızları sunan C332dn ve MC363dn oluşturuyor. MC363dn, çift yüzlü kopyalama, faks, tarama ve baskı sunuyor.

İş akışlarını dijitalleştirip modernleştirerek büyümesine ivme kazandırmak isteyen işletmeler, yeni C542dn ve dokunmatik ekranlı teknoloji ve akıllı baskı dünyasını bu fiyat aralığına taşıyan çok fonksiyonlu MC573 oluşturuyor. Kişiselleştirilebilen 7 inç ekranları ve OKI’nin akıllı genişletilebilir platformu (sXP), hiçbir ek maliyet olmaksızın mevcut güvenli yazıcı filosuna bağlantı veya belge yönetim yazılımına erişimi mümkün hale getiriyor. Her iki yazıcı da, 30/30 ppm hız ve 1200 x 1200 dpi baskı kalitesi sunan güçlü bir yeni tasarıma sahip.

Her sektöre yönelik çözümler

OKI’nin sXP açık platformu ve entegre SENDYS Explorer yazılımı, akıllı MFP’lerinin sağlık hizmeti, perakende ve profesyonel baskı pazarı gibi geniş bir sektör yelpazesindeki dijital iş akışları için ideal olması anlamına geliyor. Küçük karbon ayak izli MFP’ler, her türlü belgenin, klinik ortam veya perakende içinde satış noktası gibi yaratıldığı yerde hızlı ve kolay şekilde taranmasına imkan veriyor.

Çok çalışan ekipler için zengin renk kapasitesi

Yelpazenin üst ucunda yer alan C612dn ve C712dn ise, hızlı üst düzey içerik üretimini güvenilir ve yüksek güvenliğin yanı sıra şaşırtıcı düzeyde düşük sahip olma maliyeti ile bir araya getiriyor. Portföy, aynı zamanda piyasada en küçük karbon ayak izine sahip C823/833/843 gibi A3 dijital LED yazıcıları da içeriyor. OKI’nin dijital LED teknolojisi ve HD renk çıkışı sayesinde C800 Serisi; eşsiz bir medya yelpazesi üzerinde, doymuş renkler ve çok daha ince detaylarda olağanüstü baskı kalitesi sunuyor.

(Basın Bülteninden derlenmiştir)