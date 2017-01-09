Olev, Pro servisi ile şirketlere açıldı

Şehiriçinde adresten adrese ulaşım alanında ilk yerli uygulama olan Olev, hizmetlerini şimdi de kurumsal boyuta taşıyor. Şu an sadece İstanbul’da aktif olan Olev Pro’yu kullanan şirketler, her kademeden çalışanlarının ve misafirlerinin şehiriçi ulaşım ihtiyaçlarını konforlu bir şekilde karşılamayı vaat ediyor.

Şehiriçinde adresten adrese ulaşım alanında ilk yerli uygulama olan Olev, bireysel kullanıcılardan gördüğü yoğun ilginin ardından, hizmetlerini şimdi de şirketlere sunuyor. “Olev Pro” adı verilen hizmet şirketler, başta farklı yönetim seviyelerindeki çalışanları olmak üzere, tüm çalışanlarının ve misafirlerinin şehiriçi ulaşım ihtiyaçlarını konforlu ve ekonomik bir şekilde karşılamayı vaat ediyor.

Havalimanı transferlerinde de kullanılabiliyor

Olev Pro’yu kullanan şirketler, Olev’in sürücülü araçlarından günlük, haftalık ya da aylık dönemlerle yararlanabiliyorlar. Bu sayede orta ve üst düzey yöneticilerinin lüks taşımacılık ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında, şirket dışındaki toplantı ve benzeri etkinlikler için çalışanlarının anlık taşımacılık ihtiyaçlarına da yanıt verebiliyorlar. Olev Pro, şirketlerin misafirlerinin ve çalışanlarının havalimanı transferleri için de etkin bir alternatif olarak öne çıkıyor.