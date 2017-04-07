Olev’e 1 milyon TL’lik yatırım

İstanbul’da adresten adrese ulaşımın konforlu ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan ilk yerli mobil uygulama Olev, İstanbul Startup Angels’tan 1 milyon TL tutarında yatırım aldı. Olev böylece üçüncü yatırımını almış oldu.

VIP araçlarla şehiriçinde adresten adrese ulaşım alanında ilk yerli uygulama olan Olev, İstanbul Startup Angels, Hande Enes ve Murat Kantarcı’dan toplam 1 milyon TL’lik yatırım aldı. Yatırım, Olev’in aldığı üçüncü yatırım olma özelliğini de taşıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Olev’in Kurucusu Ertunç Çiriş, “Alanında ilklere imza atan Olev’in İstanbul Startup Angels ve üyelerinin yatırımı ile daha da güçlendiğine inanıyorum. Bu yatırım, en iyi yerel marka olma hedefimizde çok önemli bir kilometre taşı olacak. Bir yıllık çalışmanın ardından 2016’nın son çeyreğinde hayata geçirdiğimiz Olev gelişimini sürdürüyor. Aktif araç sayımızı artırmaya da devam ediyoruz. Bu sayede yolcularımıza İstanbul’un birçok bölgesinde 5 dakika gibi çok kısa süreler içinde araç temin edebiliyoruz. Adresten adrese ulaşımın konforlu ve güvenli markası olarak İstanbullulara hak ettikleri üst düzey hizmeti sunmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

İstanbul Startup Angels Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı ise, “Onuncu melek yatırımımızı gerçekleştirdik. Rakamsal açıdan, son dönemde Türkiye’de gerçekleşen en büyük melek yatırım turu oldu. Olev’e yatırım yapmamızın birden fazla sebebi var. İlki, paylaşım ekonomisine olan güçlü inancımız. Bu alanda yabancı girişimlerin Türkiye’ye gelmesi sevindirici olsa da Olev’in yerli bir girişim olması bizi çeken bir faktör oldu. Ayrıca Ertunç Çiriş’in vizyonu da vizyonumuzla örtüştü. Olev’in ve temsilcisi olduğu sistemin Türkiye ekonomisi için bir değer olduğu, ulaşım sektöründeki kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılmasında Olev’in önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz. Yerelden başlayıp bölgesele uzanan bir başarı hikayesi bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.