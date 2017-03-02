On-Demand sektörünün öncü girişimcileri bir araya geliyor

Geleceğin iş modeli olan esnek işgücüne öncülük eden Expertera, 9 Mart 2017 18:30-21:30 saatleri arasında Garanti Partners desteğiyle “On-Demand Sektörü ve Esnek İşgücü Devrimi” panelini gerçekleştirecek.

Garanti Partners Girişim Üssü’nde düzenlenecek etkinlikte Expertera, Türkiye’de on demand sektörüne öncülük eden, girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncularını bir araya getiriyor. Expertera’nın dünyada ve Türkiye’de On-Demand sektörünün gelişmelerini doğrudan konu uzmanları ve öncü girişimcilerden aktarmak ve sosyal bilgi paylaşımı ortamı oluşturmak amacıyla düzenlediği panelde, yaşanan gelişmeler çeşitli sektörlerden katılımcı firmaların yetkilileriyle paylaşılacak.

Expertera ortağı Hayal Koç, gelecek 20 yıla nasıl ki Endüstri 4.0 devriminin damgasını vurması bekleniyorsa, bu yapısal dönüşümün ayrılmaz bir parçasının da On-Demand sektörü ve esnek işgücü olacağını belirtiyor. Bunun “İş 3.0” ya da yurtdışında bilinen tanımıyla “Work 3.0”, “the Future of Work’ olarak adlandırıldığını kaydeden Koç, “Amacımız bu devrimin yurtdışında sınırlı kalmadığı, Türkiye’de de ivme kazandığını göstermek. Panelde Türkiye’nin önde gelen On-Demand girişimcileriyle bugünün gelişmelerini ve geleceği mercek altına alacacağız” diyor.

Dünyaca ünlü iki konuşmacı

“On-Demand Sektörü ve Esnek İşgücü Devrimi” panelinin açılış konuşmaları Expertera ortağı Hayal Koç ve Garanti Bankası Dijital Bankacılık Kıdemli Başkan Yrd. Deniz Güven yapacak. Ardından dünya genelinde satış rekorları kıran “Future of Work”ün yazarı Jacob Morgan ile “Gig Economy”nin yazarı ve dünyaca ünlü iş kadını Diane Mulcahy, on-demand sektörü ve esnek işgücü hakkındaki görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

On-Demand sektörünün öncüleri bir arada

Panelde Türkiye’nin On-Demand sektörüne öncülük eden girişimciler bir araya gelecek. Expertera’nın kurucusu Alp Sezginsoy, Bitaksi kurucu ortağı Turancan Salur, Kapgel’in kurucusu Çetin Öztoprak, Mutlubiev’in kurucusu Tayga Baltacıoğlu, Kolay Randevu’nun kurucu ortağı ve CEO’su Altay Tınar ve IBM Türkiye’de İşbirliği ve Yetenek Yönetimi Çözümleri Lideri Uğurtan Uğur panelde konuşmacı olarak yer alıyor. Panelde Türkiye’deki On-Demand sektörünün hızlı yükselişi, bugünün gelişmeleri ve ileriye dönük beklentiler masaya yatırılacak.