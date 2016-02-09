Öne çıkan 10 ilginç e-ticaret sitesi

Dijitalleşen dünyayla birlikte sayıları da her geçen gün artan e-ticaret sitelerinden bazıları, günümüzde sundukları ilginç alternatifler ve ürünlerle dikkat çekiyor.



Dünyada ve Türkiye’de sayıları her geçen gün artan e-ticaret sitelerine yenileri ekleniyor. Çoğu zaman türevlerinden farklı konseptlerle kullanıcısıyla buluşan e-ticaret siteleri arasında bazıları var ki her türlü ihtiyacınıza cevap verirken, sundukları ilginç alternatiflerle de ön plana çıkıyor.

Aloparça

Otomobilinizin yedek parçasını nasıl bulabileceğinizi gösteren ve daha hızlı bulmanıza yardımcı olan Aloparca.com sitesi uygun fiyat politikası da güdüyor. 40’ın üzerinde farklı otomobil markası için binlerce ürünün sergilendiği sitede, aksesuar ve katkı maddelerinin de satışı gerçekleşiyor. Kargo ücretinin de sabitlendiği e-ticaret sitesi şimdiden Türkiye’nin ilk akla gelen online yedek parça sitesi olma yolunda hızla ilerliyor. Araçların ve sahiplerinin güvenliği için en doğru parçaları sağlayacak şekilde lanse edilen e-ticaret sitesi, özellikle aranıp da bulunamayan tüm yedek parçaları kolay bir şekilde temin etmeyi hedefliyor.

DÜNYA Style

DÜNYA Style, ofisten evinize tüm mekânlarda tarzınızı yansıtabileceğiniz ürünlere ulaşacağınız yeni bir adres. Site, geniş bir yelpazede kaliteli, farklı, eğlenceli ve pratik ürünler arayanlar için bir başvuru ve alışveriş rehberi olacak şekilde tasarlandı. Sitede, kişisel ürünler, ev dekorasyonu, mutfak, kırtasiye, hobi ürünleri ve kitapları ile yemek ve seyahat kitapları öne çıkıyor. Ayrıca site, dünyanın dört bir yanından, sıra dışı tasarımlara sahip çantalar, cüzdanlar, tabak, kupa ve fincan setleri, kâseler, demlikler başta olmak üzere çeşitli porselen ürünler, mutfak gereçleri, saatler, mumlar ve bilumum dekoratif ev eşyaları, kırtasiye ve ofis ürünlerini içeriyor.

Nalburcuk

Bir online hırdavat sitesi olan Nalburcuk.com farklı markalara ait makine ve aksamlarının internet üzerinden satışını gerçekleştiriyor. Elektrikli el aletlerinden kaynak makinelerine, yapı kimyasallarından inşaat makinelerine hatta jeneratörlere kadar birçok ürünün satıldığı sitede, iş güvenliği aksesuar ve cihazlarına da ulaşabilirsiniz. Saatlerce hırdavat ve nalburiye aramak yerine bilgisayar başında birçok ürünü elinizin altında bulabilirsiniz. Bütün bunların yanında sitede satın aldığınız ürünle ilgili satış sonrası hizmet ve iade işlemlerine kadar her türlü bilgiyi bulabilirsiniz.

BuldumBuldum

İlginç ürünlerin satışını yapmak için kurulan BuldumBuldum.com’un 1 milyondan fazla üyesi bulunuyor. Aylık 3 ile 5 milyon arasında ziyaretçisi bulunan site neredeyse hiçbir yerde bulunamayacak hediyelik ürünleriyle dikkat çekiyor. Van’dan Eskişehir’e, Erzurum’dan Trabzon’a kadar transfer yapabilen e-ticaret sitesi, 90 kişilik bir ekiple hizmet veriyor. 3 bin metrekarelik bir operasyon merkezi bulunan site, “en gelişmiş” olarak tanımladıkları otomasyon sistemiyle çalışıyor. Kişiye özel Pazar yeri de bulunduran internet sitesinde dileyen herkes kendi mağazasını açıp ürünlerinin satışını yapabiliyor.

Portakalbahçem

e-Ticaret sadece elektronik ve aksesuar alanında değil gıda sektöründe de gelişme göstermeye devam ediyor. Zira Portakalbahcem.com buna en güzel örneklerden. Site hem yerel üreticiyi destekliyor hem de çiftçiler için önemli bir girişim olarak ön plana çıkıyor. Henüz bilinirliği ne düzeyde bunun bir rakamsal açıklaması bulunmuyor ancak sitenin yüzlerce ton taze meyve sattığı biliniyor. Sitede satılan en popüler ürünlerden biri elbette Finike portakalı… Bunun yanında, greyfurt, mandalina, limon gibi narenciyeler de satışı yapılan meyveler arasında. Sitede; bu meyvelerden yapılmış reçel ve kurabiye ve lokumlar da bulunuyor.

Memlekettengelsin

İsminden de anlaşılacağı üzere yöresel gıdalar sitesi olan Memlekettengelsin.com, şu sıralar ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor. Kahveden köy tavuğu yumurtasına kadar birçok alternatif ürünün satışı yapılan sitede, yöresel ve organik ürünler ön plana çıkıyor. Anadolu toprağının, suyunun ve güneşinin kullanıldığı ürünlerden; karpuz reçeli Bursa’dan, domates kurusu Şanlıurfa’dan, karakovan petek balı Siirt’ten, pastırma Kayseri’den, baklava ise Gaziantep’ten sofralara geliyor. Memlekettengelsin.com ile vücuda enerji veren Bayburt balını, potasyum ve A vitamini bakımından zengin olan Malatya’nın kuru kayısısını ve E vitamini, demir ve kalsiyum içeren Trabzon’un fındığını dilediğiniz yere kargolattırabilirsiniz.

Sihirlifoto

Sihirlifoto.com, özel günlerinizde “Sizi özel” hissettirecek hediyeler almanızı sağlayan; yaratıcı, hesaplı ve ayrıcalıklı kişiye özel hediyeler hizmeti veriyor. Hediyeniz, kişiye özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş olduğu için başka hiçbir eşi ve benzeri olmaz, bu da bulunduğunuz ortamda sizin hediyenizin hemen fark edilmesini ve karşınızdakine çok özel, kalıcı bir hediye vermenize imkân sağlıyor. SihirliFoto.com aradığınız hediyeyi en kolay yoldan bulabilmeniz için tasarlanmış olup, sokak sokak “O”na ne alsam diye dolaşmamanız için “Onlar”ın hepsine özel tasarlanmış ürünleri en hızlı filtreleme seçenekleriyle sunuyor.

Kalemkutusu

Bir nevi online kırtasiye olan Kalemkutusu.com kullanıcısının gözünde de oldukça hızlı hizmet veren bir site olarak ön plana çıkıyor. Kalem ve buna benzer kırtasiye ürünlerin satışının yapıldığı sitede, 1 lirada 2 bin lira fiyat aralığına kadar ürün yer alıyor. Birçok ünlü markanın ürünlerinin bulunduğu sitede, aynı zamanda kişiye özel kırtasiye ürünlerini de bulmak mümkün. Hediye ürünleri ve hobi ürünlerinin de bulunduğu siteye www.kalemkutusu.com adresinden ulaşılabiliyor.

1dahasöyle

www.1dahasoyle.com, müşterilerine ve onun müşterilerine en uygun fiyatlı ürünleri çok cazip fiyata sunma politikası izleyen çok katmanlı bir alışveriş sitesi… Yeni, birbirinden ilginç ürünleri günün ürünü olarak satışa çıkarırken, çok farklı, ilginç ve kullanışlı ürünler sunuyor. Bu sitede legodan kahve fincanı setine, saç kesme makinesinden su pompasına kadar ihtiyaca yönelik ya da hediyelik birçok ürünü aynı anda bulabilirsiniz. İlginç ürünlerin de satıldığı sitede ev-ofis ürünlerinden oyuncağa hatta kıyafete kadar birçok alternatife ulaşmak da mümkün.

Mutfakdelisi

Bir mutfakta olması gereken ne varsa satışını yapan bu girişim, birbirinden ilginç mutfak malzemeleri satıyor. Bar ve kokteyl malzemeleri, barbekü ve piknik malzemeleri, beyaz eşyalar, butik ve pasta malzemeleri, dünya mutfakları, mutfak kitapları, hediyelik eşyalar gibi ürünlerin satışa sunulduğu mutfakdelisi.com’da kredi kartına satış imkanı da bulunuyor. Elektrikli mutfak cihazlarının da satıldığı sitede, en dikkat çekici ürünlerden biri de mutfak kitapları… Süpermarketin de bulunduğu internet sitesinde, çikolatalardan çorbalara, damla sakızı suyundan kahvaltılık ürünlere kısacası bir buzdolabında olması gereken bütün malzemelere ulaşabiliyorsunuz.