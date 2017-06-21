OnePlus 5 resmen tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Çinli akıllı üreticisi OnePlus’ın yeni amiral gemisi OnePlus 5 hakkında tüm detaylar belli oldu.

Yeni OnePlus 5, 7.25 mm kalınlığı ve 5.5 inç büyüklüğüyle şimdiye kadar üretilen en ince OnePlus akıllı telefonu tanıtıldı. 16M renkli Optic AMOLED kapasitif dokunmatik ekran ile gelen olan OnePlus 5’te Corning Gorilla Glass 5 kaplaması da bulunuyor.

OnePlus 5’te sekiz çekirdekli 2.45 Ghz Kryo işlemci ve Adreno 540 grafik işlemcisi bulunduran Snapdragon 835 işlemcisi kullanılıyor. Ön kısmında parmak izi okuyucusu bulunan OnePlus 5’te gyro, ivmeölçer, pusula ve yakınlık sensörleri de bulunuyor. OnePlus 5’te ayrıca Galaxy S8 gibi dikkat çekici Android telefonlarında daha hızlı şarj etme imkanı sunan “Dash Charge” özelliği de yer alıyor. Batarya olarak çıkarılmayan 3300mAh gücünde batarya kullanılıyor.

Cihazda daha önceden beklenildiği gibi Android tabanlı Oxygen OS arayüzünün son sürümü bulunan OnePlus 5’te microSD girişi yer almamasına karşın 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Kamera olarak OnePlus 5, daha net fotoğraf ve geliştirilmiş HDR için çift kamera kullanılıyor. Telefonun arka kısmında f/1.7 diyafram değerinde 16 MP Sony sensörü bulunduran kameranın yanında f/2.6 diyafram değerindeki 20 MP’lik kameralar bulunuyor. OnePlus 5’te RAW formatta çekim, ISO, beyaz dengesi, odak ve pozlamanın kontrol edileceği “Pro Modu” da bulunuyor.

Android 7.1.1 işletim sistemiyle gelen OnePlus 5’in 6 GB RAM ve 64 GB dahili bellek sunan modeli 479 dolar ile gelirken; 8 GB RAM VE 128 GB dahili bellek seçeneği ise 499 dolar ile satışa sunuluyor.

OnePlus 5’in tanıtım etkinliği videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.