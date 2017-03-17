Online güvenli alışveriş yapabilmek için nelere dikkat etmeliyiz?

Gün geçtikçe hayatımızın içinde daha geniş alanlara yayılan online alışveriş, “nasıl güvenli alışveriş yapabilirim” sorusunu da daha çok irdelememize sebep oluyor.

Günümüzde artık hemen hemen herkes internet üzerinden alışveriş yapıyor ve temel ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü online olarak satın alıyor. Tüketici ihtiyaçlarına göre değişen ve çeşitlenen e-ticaret sitelerinden giyim, kozmetik hatta gıda ihtiyaçlarımızı bile temin ediyoruz. Gün geçtikçe hayatımızın içinde daha geniş alanlara yayılan online alışveriş, “nasıl güvenli alışveriş yapabilirim” sorusunu da daha çok irdelememize sebep oluyor.

Pit Start Kurucusu Deniz Cem Altaca, güvenli alışveriş yapabilmek için dikkat etmemiz gereken durumları sıraladı:

-Öncelikle internetten kredi kartınızla alışveriş yapacaksanız kesinlikle alışveriş yaptığınız sitenin güvenilir bir site olduğundan emin olmasınız.

-Ödeme sayfasında SSL sertifikası olmayan sitelerden alışveriş yapmayın. Eğer SSL sertifikası yok ise o siteden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

-Ödemenizi mümkün olduğunca3D Secure güvenlik desteğiile yapın. Ayrıca ödeme kısmından başka bir yerde kart bilgilerinizi vermemeye dikkat edin.

-Eğer kredi kartıyla ödeme yapacaksanız kesinlikle bankanızın internet şubesinden sanal kart oluşturun. Belirlediğiniz limit doğrultusunda yapacağınız alışverişlerinizde sanal kart kullanın. Sanal kartınızın limitini alışveriş sonrasında sıfırlamayı unutmayın.

-Alacağınız ürünü beğenmediğiniz taktirde geri iadesinin mümkün olup olmadığını kontrol edin. Çünkü alacağınız şey her ne olursa olsun fotoğrafta göründüğü gibi olmayabilir. Ürünün iadesinin yapılabilir olması e-ticaretin önemli özelliğidir. Ayrıca iade yapılırken para kesintisinin olup olmadığını da alışveriş öncesinde kontrol edin.

– Alternatif ödeme yöntemlerini deneyin. Alışverişlerinizde mümkün olduğunda EFT/Havale veya kapıda ödeme ile yapmayı tercih etmelisiniz. Böylelikle alışveriş sitesi ile sistem bağlantısız ödeme yaparak riski büyük ölçüde gidermiş olursunuz.

-Aynı gün teslimat hizmeti veren siteleri tercih edin. Bu sayede ürünleriniz beklenilen zaman diliminde elinize geçer ve taleplerinize de hızlıca çözüm bulabilirsiniz. Paketinizin hafta sonu dahil istediğiniz herhangi bir saatte teslim edilmesini talep edebilirsiniz.

-Alışveriş yapmak istediğiniz sitenin telefon ve adres bilgilerinin olmasına, müşteri hizmetleri sisteminin olmasına, telefon ya da e-posta ile rahatça iletişim kurulabileceğiniz bir yapısının olmasına dikkat etmelisiniz.