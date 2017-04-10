‘Gerçek Bulut’ altyapı ve servis sağlayıcısı SkyAtlas’ın CEO’su Levent Kocatürk, OpenStack ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kocatürk, OpenStack’i kullanmak isteyen sektörlerin artış gösterdiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

OpenStack, Rackspace Cloud ve NASA tarafından geliştirilen, bulut bilişim (cloud computing) alt yapısı olarak kullanılan bir açık kaynak platformu. HP, eBay gibi lider markalar tarafından kullanılan OpenStack, hesaplama, veri depolama ve ağ gibi dağınık yapıda olan bulut bilişim teknolojilerini bütünleşik olarak sunuyor. OpenStack, açık kaynak kodlu olması ve ücretsiz olarak kullanılması ile birlikte dünya çapında birçok firma ve yazılımcının katılımıyla her geçen gün gelişiyor. OpenStack, işletim, ağ ve depolama kaynaklarınızı ister web üzerinden, isterseniz API aracılığı ile kolayca yönetebilmenize ve ihtiyaçlarınıza göre artırmanıza olanak sağlıyor.

OpenStack üzerinde çalıştırılan sanal sunucuların en büyük avantajları, kolay kurulabilir ve ölçeklendirilebilir olmasının yanı sıra, donanım altyapısı ve bakım maliyetleri açısından çok önemli ölçüde kar elde ettiriyor olması. OpenStack’in güvenliği üst seviyede tutmak için güvenlik grupları barındırması da en önemli avantajlarından biri. OpenStack’e ilgi duyan sektörler giderek artıyor ve dünya üzerinde yapılan araştırmalar, bu sektöre giriş yapmak isteyen global şirketlerin başında Telekomünikasyon şirketleri olduğunu gösteriyor. Bu global şirketlerin başında AT&T, Deutsche Telekom ve China Mobile geliyor.

OpenStack kavramı hayatımıza girdiğinden beri Telekomünikasyon şirketleri ve altyapıları bulutta olan, internetten çalışan veya artık internette olmak isteyen şirketler, çözüm için daha fazla efor harcıyor. Güncel anket ve araştırmalara bakıldığında Telekomünikasyon şirketleri çalışanlarının %85.8’i OpenStack’in artık bir gereklilik olduğunu ve açık kaynak kodlu bir bulut çözümünün kendi başarıları için kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Geleceğin parlayan yıldızı olarak nitelendirilen Nesnelerin İnterneti (IoT) için yapılan testlerin OpenStack ortamında yapılması tercih ediliyor. OpenStack’in yapılarını gün geçtikçe geliştiriliyor olması, bankacılık, finans ve e-ticaret şirketlerinin de dikkatini çekmeye başladı.

OpenStack’te güvenlik

Bulut’a geçmek isteyen şirketler için en büyük endişe güvenlik. Genel (Public) ve Özel (Private) bulut ortamını kullanmak isteyen şirketlerin tüm bu güvenlik endişelerini hafifletmek, OpenStack topluluğunun öncelikleri arasında yer alıyor. OpenStack toplulukları daha güvenli kod (Secure Coding) yazılımını sağlamak için, tüm dünya üzerindeki OpenStack kullanıcıları, BT dağıtıcıları ve programcılar ile koordineli olarak çalışıyor. Volkswagen, eBay ve PayPal gibi devler, iş yaşamını OpenStack ile sürdüren markalara örnek olarak gösteriliyor.

SkyAtlas, OpenStack platformu sayesinde sanal sunucu kiralamanın oldukça ötesine geçerek, sunucu, depolama, yedekleme, felaket kurtarma, ağ ve güvenlik altyapı hizmetlerini bir arada sunuyor.