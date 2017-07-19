Oracle 1000 yeni satış temsilcisi işe alacak

Oracle, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da 1000 yeni iş olanağı sunacağını duyurdu. Şirket, bulut bilişim faaliyetlerinin büyümesini desteklemek için yeni nesil satış temsilcilerini arıyor.

Bu kararın ardındaysa şirketin kısa süre önce yayınladığı ve toplam bulut gelirlerinin %58’e varan oranda artış gösterdiği rekor kıran finansal sonuçları yer alıyor. Oracle günümüzde en hızlı büyüyen bulut şirketi ve bulut faaliyetlerinin bu yıl içinde de büyümesinin daha da hızlanacağını tahmin ediyor.

İnsan Kaynakları, Pazarlama, İşe Alım, Finans, Tedarik Zinciri veya Satış rollerinde iki ila altı yıl arasında iş deneyimine sahip, farklı deneyim ve profillerden kişileri hedefleyen Oracle, güçlü bir kişisel güdüye ve dünyanın en heyecan verici bulut teknolojilerini başarıyla satabilecek yeteneğe sahip adayları işe alacak.

Adaylar, oracle.com/experience adresinde bulunan ‘Değişim Burada Yaşanır’ sayfasını ziyaret ederek EMEA çapındaki birçok farklı pozisyon için hemen başvuru yapabilir. Oracle ayrıca teknolojiye özel ilgi duyan ve bulut bilişimin işletmelere katabileceği dönüşüme tutku duyan yeni mezun seviyesindeki adaylar da arıyor.

EMEA bölgesinde Oracle Buluttan Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Tino Scholman’a göre, “Bulut faaliyetlerimiz inanılmaz bir hızda büyüyor, bu nedenle şirketimize yeni nesil yetenekleri kazandırmanın tam zamanı. Gereken motivasyona sahip, akıllı, müşterilerimizin işleri dönüştürmeye istekli ve muhteşem sonuçlar elde etmeyi seven, ilişki odaklı kişileri işe almayı planlıyoruz. Farklılık, benzersiz Oracle kültürümüzün köşe taşlarından biri. Bu nedenle de 1.000 yetenekli kişiye kariyerlerini daha iyi bir noktaya taşıma, mümkün olan en iyi eğitim ve gelişim imkanlarına erişme ve dijital etkinliğe geçişin tam merkezinde yer alan ve en hızlı büyüyen Bulut Şirketi bünyesinde kariyer basamaklarını hızlıca tırmanma fırsatını vermek istiyoruz.”