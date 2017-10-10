Oracle, blockchain bulut hizmetini kullanıma sundu

Oracle, müşterilerinin günümüzdeki en farklı gelişmekte olan teknolojilerinden birinden faydalanmalarını sağlamak üzere Oracle Blockchain Bulut Hizmeti’ni kullanıma sunduğunu duyurdu.

Bu gelişmiş ve kurumsal seviyedeki dağıtık hesap defteri bulut platformu, müşterilerin işlerinin süratini arttırmalarına, yeni gelir akışları oluşturmalarına ve ERP, tedarik zinciri ve diğer kurumsal SaaS ve tesis bünyesindeki uygulamaları güvenilir bir kurumsal ağ üzerinden işlemleri yönlendirecek şekilde güvenli bir biçimde genişleterek maliyetleri ve riskleri azaltmalarına yardımcı oluyor.

Oracle Bulut Platformu’nun bir parçası olan Oracle Blockchain Bulut Hizmeti, esneklik, ölçeklenebilirlik ve güvenliğe sahip, kurumsal seviyede bir blok zinciri platformu sunuyor. Tamamen Oracle tarafından yönetilen bu platform, bütünleşik takip, kesintisiz yedekleme ve zamanında geri kurtarma özellikleri ile müşterilere hızlı konfigürasyon ve basitleştirilmiş işlem imkanı sağlıyor.

“Blockchain, işletmeden işletmeye yapılan işlemleri daha güvenli, şeffaf ve verimli kılarak işlerin yapılma şeklini temelden dönüştürme vaadi sunuyor” diyor Oracle Bulut Platformu kıdemli başkan yardımcısı Amit Zavery. “Oracle Blockchain Bulut Hizmeti ise kurumsal seviyede Blockchain fonksiyonlarını sağlarken tesis bünyesindeki ERP ve bulut tabanlı SaaS ve PaaS müşterileri için yenilik imkanlarını da hızlandırabiliyor. İşletmeler artık ekosistemlerindeki işlemleri daha basitleştirebilecek ve yeni gelir akışlarıyla pazara daha geniş çaplı erişebilirken verileri ve işlemlerini de Oracle Bulutu içinde ve dışında paylaşabilecek.”

Kurumsal müşterilerinin Blockchain avantajlarından faydalanmalarına yardımcı olma yönündeki taahhüdü çerçevesinde Oracle kısa bir süre önce Hyperledger girişimine katıldı. Linux Vakfı’nın üstlendiği Hyperledger girişimi, sektörler arası Blockchain teknolojilerini daha da ileri seviyeye taşımak amacıyla oluşturulmuş bir açık kaynak işbirliği çalışmasıdır. Açık kaynaklardan faydalanarak ve açık standartlar ile birlikte çalışabilirliği sürdürerek Oracle, müşterilerinin tüm açık kaynak yeniliklerinden faydalanmalarını sağlarken belirli bir tedarikçiye bağımlı kalmalarını da önlemiş oluyor.