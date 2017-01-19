Oracle bulut hizmetlerini genişletiyor

Oracle’ın bulut stratejisi dahilinde bu bölgesel genişlemesi kapsamında Reston-Virginia, Londra- İngiltere ve Türkiye yer alacak.

Mühendislik ve altyapı alanındaki kapsamlı yatırımlarıyla bulut müşterilerine yönelik taahhüdünü sürdüren Oracle, bugün önümüzdeki altı ay içinde üç yeni Bölge’yi devreye alma planlarını duyurdu. Oracle’ın bulut stratejisi dahilinde bu bölgesel genişlemesi kapsamında Reston-Virginia, Londra- İngiltere ve Türkiye yer alacak. Bu üç yeni bölgenin 2017 yılının ortalarında devreye girmesi bekleniyor. Bu genişleme ile de birlikte Oracle, global 29 Bölgesi ile beraber son 24 ay içinde bulut platformunun bölgesel varlığını iki katına çıkarmış olacak. Diğer ilave bölgelerin ise 2018 yılının ortalarına dek Asya-Pasifik, Kuzey Amerika ve Ortadoğu’da devreye alınması planlanıyor.

“Oracle, birçok farklı müşterinin iş yükünün ihtiyaçlarını karşılayabilen ve en çok farkı yaratan Bulut Platformu’nu geliştirmeye kendisini adamış durumda,” diyor Oracle Bulut Platformu’nun geliştirilmesinden sorumlu başkan yardımcısı Deepak Patil. “Bu bölgesel genişleme, küresel çapta büyük ölçekli bir bulut platformu lideri olmaya devam edebilmemiz için gereken mühendislik ve sermaye yatırımlarına yönelik taahhüdümüzü ortaya koymaktadır.”

“Oracle’ın Bare Metal Bulut ürününün hızı ve fiyatı kullanıcıların tercih sebebi oluyor. Bu sayede dünyanın dört bir yanında işlerimizi büyütebiliyoruz,” diyor YellowDog İcra Kurulu Başkanı Gareth Williams. “EMEA’daki bu yeni bölgeler sayesinde YellowDog’dan sadece süper hızda, süper güvenlikte ve yüksek kullanılabilirlik oranına sahip bulut hizmetlerini değil, aynı zamanda olağanüstü düşük gecikme oranıyla hizmet isteyen Avrupa’daki müşterilerimize daha gelişmiş bir hizmet sunabileceğiz.”