Oracle’dan dijital dönüşüm için bulut yenilikleri

“Oracle Cloud Day” etkinliğinde, Türkiye’deki kuruluşların en yeni teknolojilerden faydalanabilmelerinde yardımcı olacak Kendi Kendini Yöneten Veritabanı, Yönetim ve Güvenlik Bulutu, Yapay Zeka (AI), Müşteride Bulut- “Cloud at Customer” ve “Blockchain” yenilikleri aktarıldı.

Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumlarından yüzlerce yönetici, kurumlarının buluta yolculuklarını Oracle’ın sektörde ilk olan yenilikleriyle hızlandırmak amacıyla 8 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Oracle Cloud Day” etkinliğinde bir araya geldi.

Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Filiz Doğan: “Her sene düzenlenen, yılın en büyük BT etkinliklerinden biri olan Oracle Cloud Day’de bu sene, ülkemizin kamu ve özel sektör kurumlarının dijital ekonomiye yön vermek üzere tasarlanmış, eksiksiz, entegre ve başarısı kanıtlanmış çözümlerle eşsiz bir dijital değer elde etmelerine yardımcı olacak en son bulut yeniliklerimizi tanıttık. Geçen yıl duyurusunu yapmış olduğumuz Oracle Türkiye Veri Merkezi’nin açılışı için çalışmalarımız hızla devam ediyor ve 2018 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Oracle Türkiye Veri Merkezi, Turkcell’in Gebze Veri Merkezi’nden sunulacak olan Oracle Bulut yapısı, verinin nerede konuşlandırılması ile ilgili yerel düzenlemeleri desteklerken, Türk şirketlerinin bulut çözümleri ile maliyetlerinin azaltılmasına, esneklik ve çevikliklerinin ise artmasına olanak sağlayacak.”

Dijital dönüşümün ön planda yer aldığı yöneticilerin ilham verici konuşmaları, Oracle müşterilerinin bulut deneyimlerini paylaştıkları sunumlar ve aralarında altyapı, güvenlik, analitik ve daha birçok farklı konunun yer aldığı çeşitli bulut hizmetlerine özel oturumlar İstanbul’da düzenlenen “Oracle Cloud Day” etkinliğinin ön plana çıkan özellikleri oldu.