Oracle Digital Day, 16 Şubat’ta başlıyor

Her yıl gerçekleştirilen ve sektörün en büyük BT etkinliklerinden biri olan “Oracle Digital Day”, 16 Şubat 2017 tarihinde JW Marriott Otel Ankara’da düzenlenecek.

Dijital dönüşüm kısa süre öncesine dek ilgi çekici bir trend iken artık günümüzün bir gerçeği ve işletme yönetimi için de bir gereklilik halini almış durumda. Teknolojik değişimleri ve kuruluşların yönetim modelinin dönüşümünü kapsayan, iş dünyasının bilgi teknolojileri alanındaki en son trendlere yoğunlaşan etkinlikte bu yıl, veriden elde edilen bilginin yepyeni iş kategorilerini nasıl oluşturduğu aktarılacak. Liderlerin, işlerinin büyümesini desteklemek için bilgi ekonomisinden ve bağlantılarından nasıl faydalandıkları, bulut ekosisteminin dijital dönüşümü nasıl yönlendirebildiği ve Veri Odaklı İşletme’nin kuruluşlar bünyesinde nasıl gerçeğe dönüştüğü detaylarıyla paylaşılacak.

Açılış konuşmaları ve oturumlarda, Bulut Bilişim İçin Gerekli Altyapı Dönüşümleri, SaaS-Servis Olarak Yazılım, 2020’ye Yolculuk – Dijital Şok Dalgaları , Oracle’dan Son Yenilikler, müşteri başarı hikayeleri, uzmanlar ve uygulayıcılarla gerçekleştirilen söyleşiler yer alacak.

Ajanda ve daha fazla bilgi için: https://eventreg.oracle.com/profile/web/index.cfm?PKWebId=0x416994e624