Oracle, IoT Bulut portföyünü genişletiyor

Oracle, Oracle Nesnelerin İnterneti (IoT) Bulutu’nda yaptığı önemli geliştirmeleri duyurdu. Yapılan geliştirmeler arasında “Digital Twin” ve “Digital Thread” özelliklerini destekleyen bütünleşik yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi de yer alıyor.

Bu sayede de müşteriler ve iş ortakları, hızlıca işlem çapında görünürlük elde edebilirken bağlantılı varlıklardan elde edilen tahmini bilgilerden de faydalanabiliyor. Bu bilgiler kurulum sürelerini arttırırken maliyetleri azaltabiliyor, elde edilen iş sonuçlarını iyileştirebiliyor ve yeni pazar fırsatlarını da hızlandırabiliyor. Oracle IoT Bulutu’nun ve kurumsal uygulamaların gücünü birleştiren Oracle ayrıca dijital saha servisi, akılı bağlantılı fabrikalar ve dijital filo yönetimi için de yeni sektörel çözümleri kullanıma sundu.

“IoT, günümüzdeki silolar halindeki işlemleri, modern, birbirleriyle bağlantılı gerçek zamanlı görünürlük ve tepkisellik içeren dijital iş akışı kümelerine dönüştürme potansiyeline sahip” diyor Oracle’da IoT Uygulamalarından Sorumlu Grup Başkan Yardımcısı Bhagat Nainani. “Oracle, müşterilerimizin IoT kurulumlarını önemli ölçüde basitleştirmelerine yardımcı olmak için IoT’nin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Tahmini bilgilerle zenginleştirilen gerçek zamanlı veri akışlarını alarak müşterilerimiz yepyeni bilgi seviyelerine ulaşabilecekleri gibi yatırımlarının getirisini de çok daha kısa sürede alabilecekler.”

Bugünkü genişleme, kısa süre önce varlık takibi, bağlantılı iş gücü, filo takibi ve üretim takibi için kullanıma sunulan yeni Oracle IoT Bulut Uygulamaları’nın bir devamı niteliğinde. Ayrıca sadece geçtiğimiz altı ay içinde Oracle, IoT uygulamalarını kapsayan cihaz ekosistemini ve sistem entegrasyonu iş ortaklarını üç kattan daha fazla büyüttü. Oracle IoT Bulutu, hem yazılım hizmetleri (SaaS) uygulamaları hem de platform hizmetleri (PaaS) uygulamaları olarak kullanıma sunulmakta ve bu sayede de en zorlu uygulama alanlarında dahi üst düzeyde uyarlanabilmektedir.

“Hitachi Consulting, mevcut ve potansiyel müşterilerinin operasyonel ve finansal performanslarını en verimli hale getirmek, rekabette bir adım öne çıkmak ve işleriyle ilgili önemli sorunları çözmek için verilerin ve Nesnelerin İnterneti’nin gücünden faydalanmalarına yardımcı olma konusunda her zaman Oracle gibi sektör liderleriyle çalışıyor,” diyor Hitachi Consulting’da Kuzey Amerika Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Garth Carter. “Oracle ile uzun bir süredir sürdürdüğümüz stratejik ilişki sayesinde imalat, enerji ve ulaşım sektörü için fiziksel dünyayı dijitalleştirmeye yönelik sektörel IoT çözümleri sunuyoruz. Hitachi özellikle sektöre özel ve fonksiyonel ihtiyaçları karşılamak amacıyla benzersiz bir şekilde geliştirilmiş olan varlık takibi ve üretim takibine yönelik Oracle IoT Uygulamaları’ndan faydalanıyor. Bu uygulamaların, hiçbir rakibin yanına dahi yaklaşamadığı OT, BT ve IoT fonksiyonları var.”

Bugün kullanıma sunulan yeni özellikler arasında şunlar yer alıyor:

Tedarik Zinciri Yönetimi için “Digital Twin”

Digital Twin, geleneksel analitik yaklaşımları zenginleştiren, fiziksel bir varlığın veya ekipmanın dijital temsilidir. Nesne modeli, güncel, tarihsel ve tahmini verilerin çok yönlü görünümlerinin yanısıra ilgili varlığın operasyonel ve davranışsal boyutlarını da içerir. Bu sayede uzaktaki kullanıcılar sadece hataları oluşmadan önce önlemek amacıyla ilgili varlığın durumunu izlemekle kalmaz, aynı zamanda iş süreçleri bağlamındaki “ya olursa” senaryolarının simülasyonlarını da çalıştırabilir. “Digital Twin” ile kuruluşların fiziksel dünya ile etkileşim için yeni bir operasyonel paradigmaları olur ve bu sayede de operasyonel harcamalar ile sermaye harcamalarını azaltırken atıl süreyi en aza indirebilirler ve varlık performansını da optimize edebilirler.

Tedarik Zinciri Yönetimi için “Digital Thread”

Tedarik Zinciri uygulayıcıları, SCM ve ERP sistemlerinin uygulanması için milyonlarca dolar harcamış olsalar da çoğunlukla veriler bu sistemlere manüel olarak iletilmektedir. “Digital Thread” ise IoT’den faydalanan ve dijital tedarik zinciri aracılığıyla klasik silolar halindeki unsurları gerçek zamanlı olarak birbirine bağlamak suretiyle bir “sistemlerin sistemini” oluşturan, bağlantılı bir iş süreci çalışma çerçevesidir. Bir varlığın üretim yaşam döngüsü boyunca uçtan uca görünümünü sunmak suretiyle “Digital Thread”, ürün tasarımı ve siparişin karşılanmasından üretim ve ürün yaşam döngüsü yönetimine, depolama ve nakliyata ve lojistik ve satınalmaya dek tedarik zinciri sürecinin tamamını sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Bütünleşik yapay zeka ve makine öğrenimi özellikleri artık Oracle’ın IoT çözümleri portföyüne tamamen entegredir. Bu teknolojiler, imalat, bakım, servis ve lojistik gibi uygulamalardan elde edilen iş verileri bağlamında makine verilerinden faydalanır. Bütünleşik operasyonel analitiklerse anormalliklerin tespit edilmesine, ekipman arızalarının tahmin edilmesine ve en iyi eylemlerin önerilmesine yardımcı olur. Ayrıca uygulamaların etkinliğini ve deneyimleri arttırmaya yönelik yetkinliklerin gelişimi için gereken bilgiyi de sağlarlar.