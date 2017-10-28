Oracle, Modern İş Forumu’nda akıllı uygulamalarını tanıttı

İstanbul’da düzenlenen Modern İş Forumu’nda Türk işletmelerinin rekabetçi bir ortamda başarıya ulaşabilmelerine yardımcı olacak akıllı uygulamalar tanıtıldı



Oracle, 26 Ekim 2017 Perşembe günü, Türkiye’de hızlı büyüyen işletmeler ve kurumsal firmaların dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına ve artık gömülü bir Yapay Zeka (AI) ile sunulan Oracle’ın yeni nesil Yazılım Hizmetleri (SaaS) bulut uygulamaları ile işlerini büyütmelerine yardımcı olmak amacıyla İstanbul’daki ilk Modern İş Forumu’na ev sahipliği yaptı.

Önde gelen Türk kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı, gün boyu süren etkinlikte Oracle uzmanları, finans, insan kaynakları, operasyonlar, satın alma, pazarlama, satış, hizmet, tedarik zinciri ve BT fonksiyonlarını kapsayan ileri düzey bulut uygulamaları ile dijital çalışmaların gerçek hayata nasıl uygulanacağına dair ilham verici konuşmalar yaptı.

“Dönüşümü gerçekleştirebilecek ve teknolojik yetkinliğe sahip işletmeler, dönüşüm kadar dönüşümün temposununun da ne kadar önemli olduğunun farkındalar.” diyor Feyza Narlı Oracle Türkiye İş Uygulamaları Ülke Müdürü. “Modern İş Forumu etkinliği, işletmelere 21. yüzyılda daha verimli faaliyetler, farklılaşmış ürünler ve hizmetler, yeni pazarlara açılma, küresel talebe hızlıca yanıt verebilme ve müşteri deneyimlerini yeniden şekillendirerek liderlik etme konusunda yardımcı olmayı hedeflemekte. Oracle, tüm bu hedeflere odaklanırken aynı zamanda daha düşük BT yatırım maliyetleri ve karmaşıklığı ile uyarlanabilir, çevik ve standartlaştırılmış dijital iş süreçlerine sahip olma imkanını sunuyor.”

Oracle, Doğu ve Orta Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde 20’den fazla Modern İş Forumu etkinliğine ev sahipliği yapacak.