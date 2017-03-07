“Oracle Sigortacılık Zirvesi 2017” İstanbul’da düzenleniyor

Her yıl gerçekleştirilen ve 2017 yılının en büyük sektörel BT etkinliklerinden biri olan “Oracle Sigortacılık Zirvesi”, 8 Mart 2017 tarihinde Raffles Otel’de düzenlenecek.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliğin bu yıl ana gündemi “Sigortacılık Sektöründe Dijital Dönüşüm” olarak belirlendi. Oracle’ın global olarak Dijital Dönüşüm vizyonu ve başarı örnekleri ile başlayacak etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Next Akademi Kurucusu Sn. Levent Erden’in dönüşümü tetikleyen mobilite, sosyal medya, bulut ve yapay zeka gibi bilgi teknolojilerinin insan hayatına ve iş dünyasına etkilerini irdeleyeceği konuşması ile devam edecek. Analitik, Bulut Bilişim, Güvenlik alanlarındaki gelişmelerin Sigortacılık sektörüne olası etkilerine ilişkin öngörülerin paylaşılacağı sunumları takiben, Dijital Dönüşüm konusunda öncü şirketlerin değerli yöneticilerini bir araya getirecek ve Fintech İstanbul kurucu ortağı Sn. Prof.Dr. Selim Yazıcı tarafından yönetilecek panelde, Sigortacılık sektöründeki temel “trend”lerin neler olduğu, bunların iş yapış biçimlerini nasıl etkilediği ve değişimin önünde gitmek için neler yapılabileceği hakkında bilgi paylaşımında bulunulacak.

Öğleden sonraki seanslarda ise, Dijital Dönüşüm yolculuğunda Oracle müşterilerinin gerçekleştirdiği başarılı proje örneklerinden, iş ortaklarının geliştirdiği yenilikçi çözümlere, Oracle İş Uygulamaları portföyündeki benzersiz çözümlerden, Insurtech örneği yerel start-up’lara kadar geniş bir yelpazede içerik katılımcılar ile detaylıca paylaşılacak.