Oracle yeni nesil bulut uygulamalarını duyurdu

Oracle, Oracle Bulut Uygulamaları’ndaki yeni özellikleri ve gelişmeleri duyurdu.

Oracle Bulut Uygulamaları Sürüm 13’ün kullanıma sunulması ile birlikte Oracle, sektörün en geniş, en kapsamlı ve en hızlı büyüyen bulut uygulamaları serisini daha da büyütüyor. Yeni sürümdeki yenilikler kullanıcı deneyimini arttırmakta ve müşteri deneyimi, finans, İK ve tedarik zinciri profesyonelleri de dahil olmak üzere kuruluştaki işletme kullanıcılarını daha da güçlendirmekte.

“Her ölçekteki kuruluşların büyümelerini yönlendirebilmeleri ve rekabetçi kalabilmeleri amacıyla kritik iş fonksiyonlarını dönüştürmelerine kendimizi adadık” diyor Oracle’ın Uygulama Geliştirmeden sorumlu Yönetici Başkan Yardımcısı Steve Miranda. “Oracle Bulut Uygulamaları’nın en son sürümüyle birlikte yüzlerce yeniliği kullanıma sunuyoruz. Bu son güncellemeler arasında müşterilerimizin akıllı, birbiriyle bağlantılı ve müşteri odaklı tedarik zincirleri oluşturmalarına yardımcı olacak, tedarik zinciri yönetimi paketimize yapılan önemli geliştirmeler yer alıyor. Ayrıca satış ve müşteri hizmetleri arasında açıklığı gidererek müşteri deneyimini zenginleştiren yepyeni bir çözüm de sunuyoruz. Bu yeni sürüm ayrıca kullanıcı deneyiminde yeni gelişmelerin yanısıra insan kaynakları ve finans ile ilgili müşteri odaklı değişiklikler de içeriyor.”

Oracle Bulut Uygulamaları, kuruluşların iş çevikliğini arttırmalarına ve maliyetleri azaltmalarına imkan tanıyan, eksiksiz ve tamamen entegre bir uygulama paketi sunuyor. En son sürümde Oracle Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Bulutu, Oracle Müşteri Deneyimi (CX) Bulut Paketi, Oracle Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Bulutu ve Oracle İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM) Bulutu’nu kapsayan birçok yeni özellik ve geliştirme yer alıyor. Bunlara ilaveten Oracle, müşterilerinin deneyimlerini kişiselleştirmelerine ve verimlilik, bilgi ve işbirliğini daha da geliştirmelerine yardımcı olmak için Oracle Bulut Uygulamaları çapında kullanıcı deneyimini de geliştirmiş durumda.

Oracle Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Bulutu

Oracle SCM Bulutu, kuruluşların akıllı tedarik zincirleri oluşturabilmek için ihtiyaç duydukları uçtan uca görünürlük, bilgi ve özellikleri sunuyor. Oracle SCM Bulutu Sürüm 13, Satış ve Operasyon Planlama, Talep Yönetimi, Tedarik Planlama, İşbirliği, Kalite Yönetimi ve Bakım’ı kapsayan 200’den fazla özellik ve altı yeni ürün ile bulut dünyasındaki en kapsamlı SCM paketini daha da büyütüyor. Bu yenilikler, klasik tedarik zinciri sistemlerinden birbirleriyle bağlantılı, kapsamlı, çevik ve müşteri odaklı tedarik zinciri yönetimine dönüşerek, kuruluşların işletme modellerini hızla değişen iş taleplerini karşılayabilecek şekilde dönüşmelerine yardımcı oluyor.

Oracle Müşteri Deneyimi (CX) Bulutu Paketi

Oracle CX Bulutu Paketi, müşteri verileri, deneyimleri ve sonuçlarını birbirine bağlayan, güvenilir bir iş platformu sunarak kuruluşların müşteri deneyimi yönetimine ve işletmelerini dönüştürme girişimlerine daha akıllı bir yaklaşım sergilemelerini sağlamaktadır. Oracle CX Bulutu Paketi Sürüm 13, Oracle Satış Bulutu’na gelişmiş mobil ve veri görselleştirme özelliklerinin yanısıra satış temsilcisinin verimliliğini arttıran bir dizi yeni özelliğin de aralarında bulunduğu yenilikler getiriyor. Oracle ayrıca “Oracle Engagement Cloud” hizmetini de kullanıma sunarak Oracle CX Bulutu Paketi’ni daha da genişletiyor. Bu yeni çözüm, kuruluşların müşteri memnuniyetini, sadakatini ve yukarı satış fırsatlarını arttırabilmelerine yönelik satış ve hizmet özelliklerini içeriyor.

Oracle Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Bulutu

Oracle ERP Bulutu, Oracle Bulut üzerinden sorunsuz bir şekilde sunulan sektörün önde gelen ve en eksiksiz, modern ve güvenli finansal platformudur. Oracle ERP Bulutu, iş çevikliğini arttırarak, maliyetleri düşürerek ve BT karmaşıklığını azaltarak kuruluşların yenilikleri ve iş dönüşümünü yönlendirmesine yardımcı olmaktadır. Oracle ERP Bulutu Sürüm 13, sektörün en geniş kapsamlı ve en entegre genel bulutu üzerine inşa edilmiştir. Finans Yönetimi, Satınalma ve Proje Portföyü Yönetimi (PPM) alanlarında daha da genişleyen derinliği ve kapsamı sayesinde kuruluşların, aralarında Dinamik İndirim Uygulama ve Çoklu Fonlama gibi fonksiyonlar ile yeniliğin temposunu daha da hızlandırabilmesine yardımcı olmaktadır. Üstelik, yüksek öğrenim, finansal hizmetler ve imalat gibi sektörleri kapsamasının yanısıra Hindistan ve Brezilya için geliştirilen yepyeni ülke yerelleştirmeleri ile her boyuttan ve farklı sektörler ve coğrafyalardan kuruluşların bu yeni sürümden kolayca ve hızlıca faydalanabilmesini önü de açılmıştır.

Oracle İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM) Bulutu

Oracle HCM Bulutu, kuruluşlara işbirliğine olanak sağlayan, yetenek yönetimini en verimli hale getiren, işgücü hakkında eksiksiz bilgiler sunan, operasyonel verimliliği arttıran ve herkesin herhangi bir cihazdan bağlanabilmesini kolaylaştıran modern İK teknolojileri sunmaktadır. Oracle HCM Bulutu Sürüm 13, yapılan geliştirmelerin yüzde 80’i müşteri odaklı olduğundan Oracle’ın müşteri başarısına yönelik taahhüdünü daha da genişletmektedir. Sürüm 13, kullanıcı deneyimi kişiselleştirmesini ve markalaşmayı daha da genişleterek ve ayrıca 1. Kademe yerelleştirme desteğini de sunarak Oracle’ın tüm HCM süreçlerine yönelik eksiksiz ve uçtan uca çözümünü daha da zenginleştirmektedir. Ayrıca sendikalı işgücüne sahip perakende ve sağlık gibi sektörlerdeki müşterilerin esnek çalışma modellerine yönelik ihtiyaçlarını da destekleyecek daha da gelişmiş özelliklere de sahip.