Oracle’dan yeni bulut hizmeti: Oracle Data Integrator Bulutu

Oracle, kuruluşların birbirlerinden ayrı verileri entegre etmelerine ve gerçek zamanlı analitik çalışmalar yürütmelerine yardımcı olacak bulut hizmetini kullanıma sunuyor.

Oracle, Oracle Data Integrator Bulutu’nun kullanıma sunulmasıyla birlikte Oracle Bulut Platformu’nun veri entegrasyonu imkanlarını daha da arttırdı. Bu yeni bulut hizmeti, kuruluşların daha iyi iş kararları verebilmelerine yardımcı olacak gerçek zamanlı analitik çalışmaları destekleyebilmek için kurumlar arası veri entegrasyonunu önemli ölçüde basitleştiriyor ve hızlandırıyor.

“Etkin ve çevik olabilmek için işletmelerin kaynaklar ve hedefler arasında sorunsuz bir iletişime ve veri akışına – Nesnelerin İnterneti’nden, Web’den ve kurumsal uygulamalardan kaynaklanan veya bulutta ya da tesis bünyesinde saklanan verilerin akışına – ihtiyacı vardır” diyor Oracle’da ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı görevini yürüten Jeff Pollock. “Oracle Data Integrator Bulutu, işletmelere herhangi bir kodlama gereği duymaksızın veya verileri gereksiz yere kopyalamak zorunda kalmaksızın veri dönüştürmesi çalışmalarını yürütebilecekleri, yüksek performanslı, basit ve entegre bir bulut hizmeti sunuyor.”

Kullanımı ve entegrasyonu kolay olan Oracle Data Integrator Bulutu, Oracle ve Oracle harici sistemler, veri kaynakları ve uygulamalar arasında veri hareketini ve dönüşümünü daha da kolaylaştırarak kuruluşların verimliliği arttırmalarına, geliştirme maliyetlerini azaltmalarına ve toplam sahip olma maliyetini de düşürmelerine yardımcı oluyor. Müşterilerin verimliliklerini arttırmalarına ve kodlarını daha iyi yönetmelerine imkan sağlamanın yanısıra geliştirme, test ve üretim ortamlarını da daha iyi yönetmelerine olanak tanıyan sürüm yönetimi özellikleriyle de akış tabanlı bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

Oracle Data Integrator Bulutu’nun yüksek performanslı mimarisi, E-LT özellikleri ve gelişmiş paralellik seçenekleri ile birlikte veri ambarları, veri ambarları alt kümeleri ve büyük veri sistemleri için daha hızlı ve daha verimli yükleme ve dönüştürme imkanı sağlıyor.

Oracle Data Integrator Bulutu, aralarındaOracle Veritabanı Bulutu, Oracle Veritabanı Exadata Bulutu ve Oracle Büyük Veri Bulutu’nun da bulunduğu Oracle’ın PaaS ürünleriyle tamamen entegredir. Oracle ayrıca kullanıcıların Hive, HDFS, HBase ve Sqoop gibi temel Büyük Veri teknolojileri arasında sorunsuzca geçiş yapabilmelerini sağlayarak Oracle harici çözümler için de hazır entegrasyon sağlamakta.