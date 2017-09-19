Otel seçiminde Wi-Fi kalitesi önemli bir kıstas

Zyxel tarafından yapılan yeni bir araştırma, Avrupa’daki otellerin yarısından fazlasında (%55) müşterilerin en çok talep ettiği üç hizmetten birisinin Wi-Fi olduğunu gerçeğini ortaya koydu.

Aynı araştırma verilerine göre otellerin yüzde 38’i, ağa bağlanan cihaz sayısının çokluğu sebebiyle daha iyi hizmet sunmak için ekstra çaba sarf ediyor ve yeni teknolojilere yatırım yapıyor.

İstatistikler, Zyxel’in Batı Avrupa’daki Otellerin Ağ İletişimi Raporu’ndan alındı. Zyxel ekibi hizmet kalitesini artırabilmek adına konaklama sektöründe, otel misafirlerinin internet erişim tercihleri ve ağ teknolojileri bağlantı kalitesi ihtiyacını araştırdı. Araştırmaya Avrupa’nın önemli pazarlarından dokuz ülkedeki 400’den fazla BT yöneticisi katıldı.

Araştırma verilerine göre Wi-Fi otellerde en çok talep edilen üç hizmetten biri olarak tanımlanıyor. Ankete katılanların beşte biri (%18) zayıf Wi-Fi sinyalini gürültüden sonra en çok şikayet alan ikinci konu olarak değerlendiriyor.

Otel yöneticilerinin yalnızca yüzde 37’si hizmetlerinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını bildirmelerine karşın, yüzde 10’u, konuklara sunabilecekleri Wi-Fi hizmetinden memnuniyetini “çok değil” ya da “hiç memnun değil” şeklinde görüş bildirdi.

Araştırmaya katılan bilgi işlem yöneticilerinin yarısından fazlası ise (%52) ağa eş zamanlı olarak bağlanmaya çalışan cihazların sayısının sorun olduğunu belirtti.

Araştırma şirketi GlobalWebIndex, bireylerin sahip olduğu ağa bağlı cihaz sayısını aile başına ortalama 3,64 olarak açıklarken, Emarketer ise geçtiğimiz yıl Batı Avrupa’daki akıllı telefon sahipliği oranını genel nüfusa oranla yüzde 70’in biraz üstünde olduğunu bildiriyor. Her iki şirketin verilerine göre kurumlar bulut hizmetlerini kullanmaya geçtikçe ve kullanıcılar daha fazla online video izledikçe Wi-Fi hizmetleri sunmaktaki güçlük daha da artacak.

Bu global veriler ışığında bir değerlendirme yapan Zyxel Türkiye Kıdemli Ürün ve İş Geliştirme Müdürü Ömer Faruk Erünsal, araştırmanın sonuçlarına dair şöyle konuştu: “Ankete katılan otel yöneticilerinin yaklaşık üçte ikisi ağ performansı ile ilgili problemlerle karşılaştığını, yarısından fazlası ağa bağlanan cihaz sayısının düzenli olarak performansı engellediğini belirtiyor. Bir sorun varsa elbette misafirlerin 3G / 4G’ye geçmelerini beklemek uygun değil. Özellikle güvenilir mobil veri servislerine henüz sahip olmayan kırsal alanlarda birçok otel bulunmakta. Ayrıca yabancı misafirlerin hepsi data roaming avantajlarından yararlanamayabilirler. Bu nedenle Wi-Fi, internete bağlanabilmek için en ekonomik yol olabilir. Otellerin bu konudaki gerekli yatırımı yapması kaçınılmaz ”dedi.

Araştırma verilerine göre birçok Wi-Fi sorununun altında yatan nedenlerin, otel yöneticilerinin neredeyse yarısının (%49) kurulumdan önce saha keşfi yaptırmamış ya da yapılıp yapılmadığını bilmediği açıkça görülüyor. Ayrıca kurulumların yüzde 15’i otel müdürü ya da otelin başka bir personeli tarafından tamamlanmış olduğu anlaşılıyor.