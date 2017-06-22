Otsimo, 17 oyunla Android’de

Otizm sendromlu çocuklara ücretsiz eğitsel oyunlar ve çocukların ailelerine yapay zekaya dayalı kontrol imkanı sunan mobil platform Otsimo, Android kullanıcılarına 17 oyunuyla hizmet veriyor.

Otizmli çocukların yoğun ve kaliteli bir eğitim almaları için çocuklara gereken ve eksik kalan eğitimin akıllı cihazlar aracılığıyla evde verilmesini sağlayan mobil uygulama Otsimo, artık Android kullanıcılarına da hizmet veriyor. Otsimo Android uygulamasını indiren kullanıcılar Otsimo Aile ve Otsimo Çocuk’a tek yerden ulaşabiliyor.

Otsimo’nun Çocuk bölümü içinde otizmliler için kanıtlanmış bir eğitim methodu olan Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) tekniği uygulanarak geliştirilen oyunlar bulunuyor. Uygulama sayesinde çocuklar için en doğru oyunları açmak ve onları eğitmek oldukça kolay.

Uygulamada 17 oyun var

Otsimo’da, otizmli çocukların temel kavramları öğrenebilmesi ve iletişim becerilerini geliştirebilmeleri için alanında uzman kişiler tarafından yaratılmış 17 oyun mevcut ve her ay iki yeni oyun daha ekleniyor. Türkiye’de sadece Otsimo tarafından hazırlanan, şirketin en önemli ve en etkili oyunu ise Otsimo AAC.

Otsimo, otizmli çocuklara temel kavramları öğretmek için yaratılmış bir uygulama. Oyunlar da bu yönde şekilleniyor. Rakamları tanıyıp sayı saymayı öğrenme, harfleri tanıyıp daha sonra harfleri çizmeyi geliştirme ve yüz ifadelerini öğrenerek duyguları tanımaya yönelik oyunlar mevcut. Her kavram kategorisi öncelikle en basit olan eşleştirme oyunundan başlayarak sözcük oluşturma gibi daha zor seviye oyunlara kadar gidiyor. Yeni gelecek oyunlar arasında ise duyu organları ve hayvanlar mevcut.

Aileler tüm bilgilere erişiyor

Otsimo’nun Aile bölümünde ise kullanıcılar çocukları hakkında bütün bilgilere erişebiliyor. Karneler ve istatistiklerden, uzaktan kontrole ve eğitimi optimize etmeye kadar birçok ayar yapılabiliyor. Böylece aileler çocukları Otsimo ile oynamıyorken bile onların yatkınlıklarının farkına varıp onlarla verimli zaman geçirebiliyorlar. Yani, evde eğitim sürekli bir süreç haline gelmiş oluyor – ki otizmli çocukların en çok ihtiyaçları olan şey de bu!

Aileler, Otsimo Aile üstünden çocuğunun karnesini ve uygulama hakkındaki en yeni bilgileri alabiliyor, “Eğitim” bölümünden özel olarak oluşturulmuş evde otizm eğitimi hakkında bilgilere ulaşıyor, “Oyunlar” bölümünden yeni oyunlar ekleyebiliyor ve var olan oyunların ayarlarını yapabiliyor, “Ayarlar” bölümünden ise uygulamalar hakkındaki bütün ayarlara ve bilgilere ulaşabiliyorlar.

İndirmek için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otsimo.app