Otsimo artık Android cihazlarda!

Otizm sendromlu çocuklara ücretsiz eğitsel oyunlar ve çocukların ailelerine yapay zekaya dayalı kontrol imkanı sunan mobil platform Otsimo, Android’de de hizmet vermeye başladı.

Otsimo otizmli çocukların yoğun ve kaliteli bir eğitim almaları için çocuklara gereken ve eksik kalan eğitimin akıllı cihazlar aracılığıyla evde verilmesini sağlayan bir mobil uygulama. Otsimo, bundan böyle Android kullanıcılarına da hizmet veriyor. Otsimo Android uygulamasını indiren kullanıcılar Otsimo Aile ve Otsimo Çocuk’a tek yerden ulaşabiliyor.

Otsimo’nun Çocuk bölümü içinde otizmliler için kanıtlanmış bir eğitim methodu olan Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) tekniği uygulanarak geliştirilen oyunlar bulunuyor. Uygulama sayesinde çocuklar için en doğru oyunları açmak ve onları eğitmek oldukça kolay.

Otsimo’nun Aile bölümünde ise kullanıcılar çocukları hakkında bütün bilgilere erişebiliyor. Karneler ve istatistiklerden, uzaktan kontrole ve eğitimi optimize etmeye kadar birçok ayar yapılabiliyor.

Aileler, Otsimo Aile üstünden çocuğunun karnesini ve uygulama hakkındaki en yeni bilgileri alabiliyor, “Eğitim” bölümünden özel olarak oluşturulmuş evde otizm eğitimi hakkında bilgilere ulaşıyor, “Oyunlar” bölümünden yeni oyunlar ekleyebiliyor ve var olan oyunların ayarlarını yapabiliyor, “Ayarlar” bölümünden ise uygulamalar hakkındaki bütün ayarlara ve bilgilere ulaşabiliyorlar.