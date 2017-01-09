Panasonic giyilebilir cihazlar için esnek pil üretti

Panasonic, tekrar tekrar büküldükten sonra bile elektriksel özelliklerini koruyan esnek bir lityum iyon pil geliştirdi.

Dünyanın en büyük lityum iyon pil üreticisinin sunduğu bu pillerin giyilebilir cihazlarda kullanılabileceği belirtildi. Söz konusu pillerin, esnek olmayan kısımlarda konumlandırılmasına alternatif getireceği anlaşılan piller, tasarımda daha fazla özgürlük anlamına geliyor.

Las Vegas’taki teknoloji fuarı CES 2017’de üç farklı prototip görücüye çıkarken boyutlar ve özellikle kalınlık faktörleri dikkat çekti. En büyüğü 40 x 60 mm en/boy ölçülerindeki piller de diğer boyutlar 35 x 55mm ve 28,5mm x 39 mm şeklinde. Her üçü için kalınlık ise sadece 0,45mm seviyesinde ki bu yaklaşık 0,8 mm kalınlıktaki bir kredi kartından bile daha ince oldukları anlamına geliyor.

Piller 25mm’lik bir yarıçapa kadar bükülebiliyor. Ağırlıkları ise 1 gram.

3.8 volt çıkış gücüne sahip olan piller, kredi kartları ve benzeri boyuttaki sistemlere yerleştirilebilecek kadar küçük.

Açıklamaya göre söz konusu pillerde esnekliğin fazlasının meydana getireceği bozulma oranı yüzde 1 seviyesinde. Yani son derece dayanıklı bir çözüm söz konusu.

Panasonic tüketiciler için kalem pilden elektrikli otomobillerde kullanılan piller kadar çok geniş bir kapsamda üretim gerçekleştiriyor. Örneğin Tesla için doğrudan üretim yapılıyor. Şirketin bu alandaki bilgi birikimini çok daha farklı alanlarda da kullanmaya hazırlandığı açık. Gelişmeler merakla izleniyor.