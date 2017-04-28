Panasonic IP tabanlı videolu interkom sistemini duyurdu

Panasonic, farklı bina sistemleri arasındaki artan entegrasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir full IP videolu interkom sistemi tasarladı.



Yeni IP tabanlı model VL-VN1900, ağ bağlantılı CCTV kameraları, SIP telefonlar ve ağ video kaydediciler de dahil olmak üzere geniş bir aygıt yelpazesi ile çalışıyor.

Ethernet üzerinden güç kullanan sistem, tek bir kablo ile bağlanarak kurulum güçlüğünü ve maliyetini azaltıyor. Sistem standart PoE (Ethernet üzerinden Güç) kullanarak, kontrol kutusunun eklenmesi ile 2000’e yakın SIP aygıtını destekliyor.

Panasonic Videolu İntercom Pazarlama Müdürü Ye-Un Lee ürünle ilgili olarak, “Pek çok yeni gelişmede zaten ana hat olarak IP tabanlı kablolama bulunuyor, bu da IP videolu interkom sistemlerinin kurulumunu nispeten kolaylaştırmakta. IP tabanlı sistem, zorunlu analog interkom sistemlerinin aksine aynı anda birden çok oturumu destekleyebildiği için işlek büyük bir apartman binasının ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. IP, çok daha fazla aygıtı destekleyebilmesi sebebiyle aynı zamanda daha büyük gelişmeler için de önemli bir ilerleme” yorumunda bulundu. Sistemin bir parçası olarak yeni bir oda monitörü de piyasaya sürülüyor. VL-MN1000, Panasonic IP kamerasına bağlanan 7 inçlik bir kapasitif LCD dokunmatik ekran olmasının yanı sıra, elektronik kilitlerle tümleşerek doğrudan ekran vasıtasıyla erişim kontrolü sağlıyor. Ayrıca IP videolu interkom sistemi, geniş açılı bir kamera ile giriş kartları için RFID okuyucuları bulunan ve her bir apartman sakini başına beş adede kadar kartı destekleyen yeni kapı ve lobi istasyonları içermekte.

Resepsiyon modu, çağrıların doğrudan dairelere gitmesi yerine resepsiyona yönlendirilmesi seçeneğini sunarak apartman sakinlerine özellikle geceleri huzur sağlıyor.

Sistem, bununla birlikte bünyesinde video, ses ve hareketsiz görüntü barındıran geniş bir video kaydetme işlevi sunuyor.