Panasonic, tabletlerini uzayda test etti!

Panasonic, iş dünyası için geliştirdiği tabletlerinin dayanıklılığını ölçmek için uzaya gönderdi. Şirket, test sonrası cihazların hala tam kapasite çalıştığını belirtti.

İki farklı seyahatte, seyahati kayda alan kameralarla çevrili bir meteoroloji balonundan sarkarak 34.000 metre yüksekliğe çıkan Toughpad FZ-N1 el tableti ve FZ-G1 tablet uzay yakınlarına ulaştı. Burada -67C’lik soğuk havaya maruz kalan cihazlar, balonun patlamasının ardından saatte 250 mili aşan bir hızla Dünya’ya düştü.

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Avrupa Ürün Müdürü Jon Tucker test hakkında şöyle konuştu: “Ürünlerimizin dayanıklı olduğunu biliyorduk ancak teknik uzmanlarımız bile Toughpad tabletlerin bu kadar zorlu bir testten sağlam çıkabileceğinden emin değildi. Toughpad’ler, jetlerin normal uçuş yüksekliğinin 3 katına ve Armstrong hattının üzerine, yani insanların basınç ayarlı özel kıyafetler olmadan hayatta kalamayacağı “yakın uzay” denilen bölgeye kadar çıktı. Ardından hızla Dünya’ya düşen cihazlarda birkaç çatlak ve çizik dışında hiçbir hasar yoktu ve hala çalışıyor ve kaydediyorlardı.

Dr. Chris Rose, Toughpad testi hakkında şunları söyledi: “Toughpad tabletleri yakın uzaya göndermek şimdiye kadar yaptığımız en zorlu işlemlerden biriydi. Balon patladıktan sonra, balonun taşıdığı her şey büyük bir hızla Dünya’ya doğru düşüşe geçer ve bu da bizim için etkileyici görüntüler yaratır. Başlangıçta bir anIığına, bu cihazların, yakın uzayın zorlu koşullara dayanamayacağını düşündüm. Ancak gördüm ki Toughpad’ler bu ünlerini boşuna kazanmamış.”