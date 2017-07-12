Panasonic’ten dünyanın en hafif lazer projektörü

Panasonic, InfoComm 2017’de Avrupa’nın en çok satan yüksek parlaklıklı projektörüne filtre gerektirmeyen bir lazer ışığı kaynağı olan PT-RZ21K’nın detaylı teknik özelliklerini tanıttı.



Kasım ayının başlarında piyasaya sürülmesi planlanan PT-RZ21K; kiralama, canlı eğlence, sahneleme ve kalıcı sabit geniş alan uygulamaları için özel olarak tasarlandı. Cihaz, bakım gerektirmeden 20.000 saat çalışma kapasitesine sahip.

Dünyanın ilk filtresiz, ultra yüksek parlaklığa sahip projektörü PT-RZ21K; piyasadaki 20.000 lümenlik modeller arasında en az yer kaplayan ürün olma özelliğinde.

Çift lazerli ve 3 çipli DLP™ ışık kaynağına sahip bu projektör, dahili yedekliğiyle birlikte lazer diyot arızasıyla karşılaşıldığında bile kesintisiz gösterim tecrübesi sunuyor. Dolayısıyla cihaz, yüksek profilli ve kritik önem taşıyan uygulamalar için ideal özellikler gösteriyor.

Bu yeni projektör, yüzde 50’nin üzerinde pazar payıyla kiralama ve şu anda sahneleme sektörünün en güvendiği model olan PT-DZ21K’nin lazer alternatifi olarak yer alıyor.

Panasonic’in PT-DZ21K için mevcut tüm 3 çipli DLP™ lensleri ve çerçeveleri, RZ21K ile kullanılabiliyor. Böylece kiralama şirketlerinin Panasonic’e yaptıkları yatırımdan maksimum fayda göreceği belirtiliyor.

Panasonic Avrupa Pazarlama Yöneticisi Hartmut Kulessa cihazla ilgili, “Sektörün lambadan lazere geçişe rağbet gösterdiği çok açık. RZ21K’nin, sınıfındaki tüm projektörlerden daha hafif ve küçük olmasını sağladık. Bu sayede projektör, forklift kullanılmadan kolayca taşınabilecek. Ayrıca projeksiyon dizisinden kaynaklanan gölgeler en aza indirilecek; böylece görüntü daha fazla koltuktan izlenebilecek” dedi.

Projektör, çok az bakım gereksinimiyle 7/24 kesintisiz çalışabiliyor. Lazer teknolojisi sayesinde zaman içinde görüntüde çok daha az bozulma meydana geliyor. Bu sayede, cihazın toplam maliyeti düşüyor.