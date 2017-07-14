Panasonic ve Volkswagen’den işbirliği

Panasonic ile Volkswagen, yepyeni dayanıklı ve çok yönlü bir Otomotiv Mobil Test Çözümü (AMTS) yaratmak için iş birliği yaptı.

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Avrupa Proje Müdürü Gunnar Samsen, “Volkswagen’le birlikte bir mobil test cihazında olması gerekenleri belirledik. Amacımız yalnızca tüm teknik gereklilikleri yerine getirmek değil, aynı zamanda gelecekteki uygulamalarda kullanılabilecek şekilde ürünü iyileştirmek ve üretim bandında çalışanların işlerini mümkün olan en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamak için bir şekil faktörü geliştirmekti” dedi.

Panasonic, AMTS cihazını üretim araçlarının direksiyonlarına bağlayan, benzersiz tasarıma sahip bu çözümü geliştirmek için Galler’in başkenti Cardiff’deki Bilgisayar Montaj Çözümleri ekibi ile birlikte çalıştı.

Volkswagen AG Proje Müdürü Christoph Lach bu yeni teknolojiyi şöyle açıkladı: “AMTS, Panasonic Toughpad FZ-M1 tabletine bağlı olarak çalışıyor ve ürün gereksinimlerimizi karşılıyor. Cihazın kontrol birimlerini devreye sokmak için donanım sistemini kullanıyoruz. Taşıtla iletişim kurmamızı sağlayan harici bir araç iletişim arabirimine bağlanma seçeneğine sahibiz. Ayrıca UPS-İstemciyi araçtan da yükleyebiliyoruz. Direksiyon tutamacı grup içinde sahip olduğumuz bütün gereksinimlerle uyuşuyor. Bu da bütün direksiyonlarla uyumlu olduğunu gösteriyor.”

Volkswagen’in Polonya Wrzesnia Bialezyce’deki üretim tesisinde yeni VW Crafter ticari araçlarını üreten personele göre de bu cihaz büyük bir başarı örneği. Otomasyon Uzmanı Sebastian Janiszewski, “Cihaz çok daha ergonomik çünkü ağırlık anlamında daha hafif ve tutuşu daha kolay. Böylece yeni entegre edilen bu tutamacı rahatlıkla direksiyona bağlayabilirim” diye konuştu.

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Avrupa Proje Müdürü Samsen, proje süresi boyunca Volkswagen’in AMTS’nin geliştirilmesi ve tamamlanması için olağanüstü bir destek verdiğini de sözlerine ekledi.