Panasonic’ten ilk yarı dayanıklı 2’si 1 arada cihaz

Panasonic Toughpad FZ-Q2 ikisi bir arada yarı dayanıklı kurumsal dizüstü bilgisayarı tanıttı.



Panasonic, mobil çalışanlara hem tablet hem de dizüstü bilgisayar alanında tasarlanmış en iyi ürünü sunma amacıyla, ilk yarı dayanıklı, ikisi bir arada ayrılabilen dizüstü bilgisayarı tanıttı. Toughpad FZ-Q2, hafifliğine rağmen uzun süre dayanıklı kurumsal bir cihaz olma özelliğine sahip. Cihaz, rahat görüntüleme için geniş 12.5” ekrana sahip ve kurumsal sistemlerde hem modern hem de gelenekçi bir kullanım için birçok kurumsal cihaza uyumlu portla donatılmış bulunuyor.

Toughpad FZ-Q2, bağımsız bir tablet ve klavyeye bağlı esnek kullanım seçeneklerinin yanı sıra, üretim hattı yöneticileri, tesisatçılar, üretim teknisyenleri, saha bakım mühendisleri, telekomünikasyon teknisyenleri ve müşteriyle birebir temasta olan perakende satış görevlileri gibi birçok mobil çalışanın ihtiyaçlarına uygun.

Kurumlar için tasarlandı

Cihazın ekranı, teknik görüntüleri ve verileri görüntülemek isteyenler çalışanlar için ideal ve yüksek kalitedeki görüntüleri veya sunumları potansiyel müşterilerine sunmak isteyenler için oldukça uygun. 12” Full HD (1920 x 1080) 10 parmak kapasitif çoklu dokunmatik IPS ekrana sahip olan cihaz üzerinde ayrıca kapasitif bir kalem de bulunduruyor. İletişim ve görüntü yakalama özellikleri için 2MP web kamerasının yanı sıra stereo mikrofona ve 8MP arka döküman kamerasına sahip olan Toughpad FZ-Q2’de, yoğun veri girişine özel tam boy, arkadan aydınlatmalı klavye de mevcut.

Geniş ölçekte bağlantı seçenekleri

Port sayıları giderek azalan bir çok cihazın aksine, Panasonic Toughpad FZ-Q2 notebook, birçok sistem ve cihaz türü için USB 3.0, HDMI, LAN ve gerçek seri port gibi geniş ölçekte kurumsal port seçeneklerine sahip. Hareket halindeyken bağlantı için 4G LTE seçeneği, akıllı kart okuyucu ve güvenlik için temassız akıllı kart okuyucu seçenekleri* de bulunuyor.

Dayanıklı tasarım

Panasonic Toughpad FZ-Q2 notebook, Panasonic’in 20 yıllık uzun süre dayanıklı kurumsal mobil cihaz tecrübesi ile, açık alan görevlerine ve ışık yansımasına direnen birinci kalite ürün arayanlar için yarı dayanıklı nitelikte. Cihazı saran magnezyum alaşımı 76 cm’e kadar yükseklikten düşmelere ve klavyesi ise sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı olmasına rağmen hafifliğinden ve inceliğinden ödün vermiyor. (maksimum 1.93 kg ve 44mm kalınlık). Tablet, klavye harici 1.09 kg ağırlığında ve 22mm kalınlığında olmakla beraber, fansız tasarımıyla tozlu ortamlarda da etkili şekilde çalışabiliyor.

Kullanım rahatlığı

Bu son model, ikisi bir arada, hareket halinde iken çalışmak için tasarlanmış cihaz, aynı zamanda cihazı tek elle tutabilmeye yarayan kullanışlı bir taşıma kayışı ile donatılmış bulunuyor . Cihaz klavyeye bağlandığında kolay tutuş için tasarlanmış birleşik bir destek çubuğu da mevcut. Ayrıca, tabletle dikey veya yatay pozisyonlarda kolayca çalışabilmek için, cihaza tercihe bağlı 360 derece dönebilen el kayışı** eklenebiliyor. Kensington kilitli, isteğe bağlı, zarif masaüstü beşiği sayesinde cihaz masaüstü modunda da kullanılabiliyor.

Verimlilik için güçlendi

En güçlü kurumsal uygulamalara elverişli tasarımı ve vardiya boyunca kesintisiz çalışabilme kapasitesi ile Panasonic Toughpad FZ-Q2 notebook, Intel® HD Graphics 515’li 6. Nesil CPU (4MB Smartcache bellekli Intel® CoreTM m5-6Y57 vPro™ İşlemci, 2.8 GHz’a kadar 1.1 GHz özellikli)‘ya sahip. Cihaz, gerektiğinde Windows 7’ye indirgenebilen Windows 10 Pro işletme sistemi, 256 GB fabrika opsiyonlu 128 GB SSD disk ve 4GB RAM (proje bazlı 8 GB fabrika opsiyonlu) sunuyor.

Fiyat ve ürüne ulaşım

3 yıl garantili Panasonic Toughpad FZ-Q2, Mayıs 2017’den itibaren piyasaya sürülecek (Windows 7 için Haziran 2017)

* Proje bazlı. LAN, Seri port ve HDMI hariç