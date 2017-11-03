Panasonic’ten yeni ağ tarayıcı serisi: KV-S10Y

Panasonic, dijital çalışma sistemine geçişe destek olan teknoloji talebine yanıt olarak yeni ağ tarayıcısı serisi KV-S10Y’yi piyasaya sürdü.



Küçük ve orta ölçekli ofislerin yanı sıra kurumsal ortamlar, bankalar, finans kuruluşları, tıp merkezleri ve oteller için de ideal olan bu tarayıcılar, üç adet ‘basarak’ tarama moduyla, hem PC veya USB bağlantısıyla hem de bu bağlantılar olmaksızın kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, önceden ayarlanabilen tarama özelliği sayesinde, tarama ile ilgili isteklerini önceden kaydettiklerinde doğrudan bir FTP sunucusuna, SMB klasörüne veya e-postaya tarama yapabiliyor.

Tarayıcılar iki model olarak sunuluyor. KV-S1058Y modeli 65 ppm/130 ipm, KV-S1028Y modeli de 45 ppm/90 ipm hızında tarama yapıyor. Bu yeni ürünler, aynı sınıftaki tüm Panasonic modellerinin en yüksek tarama hızını sunmalarıyla dikkat çekiyor. KV-S1058Y ve KV-S1028Y hem 200/300 dpi hem de çift yönlü/renkli belgelerde aynı hız seviyesine erişiyor.

KV-S10Y serisi tarayıcılarda aynı zamanda yüksek kapasiteli otomatik belge besleyici (ADF) bulunur. Böylece büyük hacimli işler ve iki taraflı belgeleri taramak için ideal olan bu tarayıcılar, 100 orijinale kadar (80 g/m2) kağıt kapasitesine ulaşıyor.

KV-S10Y serisi ürünlerde, tarama performansını etkileyen kesintileri en aza indirecek akıllı çift besleme algılama özelliği de bulunuyor. Bu özellik; etiket, kupon ve fotoğrafların pozisyon ve uzunluklarının, aynı formata sahip belgelerde çift besleme algılamasını otomatik olarak devre dışı bırakmak için hafızaya alınması anlamına geliyor.

KV-S10Y serisini değerlendiren Panasonic İletişim Çözümleri Pazarlama Yöneticisi Shinta Muya; “Ofis ortamları, çalışma alanları ve iş operasyonları değişip geliştikçe, teknolojinin de buna ayak uydurması gerekiyor. Yeni KV-S10Y serisi tarayıcılar, bu yeni nesil teknolojiyi temsil ediyor. Bu ürünlerin doğrudan iş sistemlerimize bağlanma ve müşterilerimizin çözümlerimizden beklediği yüksek performansı sunabilme yetenekleri, tarayıcıların dijital çalışmaya geçişte kritik bir role sahip oldukları anlamına geliyor” dedi.