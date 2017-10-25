Panasonic’ten yeni kompakt tarayıcı: KV-S1037

Panasonic’ten yeni kompakt tarayıcı: KV-S1037
, 25 Ekim 2017

Panasonic, tüm kurumsal sanal uygulamalarla uyumlu ve çok yönlülük sunan yeni bir kompakt tarayıcı serisi olan KV-S1037’yi piyasaya sürdü.


Serideki iki model de (KV-S1037 ve KV-S1037X) renkli 300 dpi’de 30 ppm/60 ipm’ye kadar tarama hızına ulaşabiliyor. KV-S1037 serisi, bu sınıfta yer alan tarayıcılara özgü bazı özellikleriyle öne çıkıyor. KV-S1037 serisi, ağırlığı 20-413 gsm arasında değişen belgelerin üstesinden geliyor ve pasaport tarama özelliğiyle de dikkat çekiyor.

KV-S1037 serisi yüksek hızda çıktı ve 50 sayfalık otomatik belge besleyici (ADF) kapasitesiyle sınıfının tüm özelliklerini karşılayan üstün bir performans sunuyor. Serideki iki modelde de USB 3.0 özelliği bulunuyor. KV-S1037X ise kablo ihtiyacı olmadan diğer cihazlara doğrudan bağlantı sağlayan yerleşik Gigabit Ethernet ve WiFi özelliği de sunuyor.

Yeni Panasonic KV-S1037 tarayıcısının dağıtım tarihi Ekim 2017 olarak belirlendi. KV-S1037X’in dağıtım tarihi ise 2018 başı olarak planlanıyor.

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Tags: panasonic, Panasonic KV-S1037, tarayıcı

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Atilla Mede

Atilla Mede

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