Panasonic’ten yeni kompakt tarayıcı: KV-S1037

Panasonic, tüm kurumsal sanal uygulamalarla uyumlu ve çok yönlülük sunan yeni bir kompakt tarayıcı serisi olan KV-S1037’yi piyasaya sürdü.



Serideki iki model de (KV-S1037 ve KV-S1037X) renkli 300 dpi’de 30 ppm/60 ipm’ye kadar tarama hızına ulaşabiliyor. KV-S1037 serisi, bu sınıfta yer alan tarayıcılara özgü bazı özellikleriyle öne çıkıyor. KV-S1037 serisi, ağırlığı 20-413 gsm arasında değişen belgelerin üstesinden geliyor ve pasaport tarama özelliğiyle de dikkat çekiyor.

KV-S1037 serisi yüksek hızda çıktı ve 50 sayfalık otomatik belge besleyici (ADF) kapasitesiyle sınıfının tüm özelliklerini karşılayan üstün bir performans sunuyor. Serideki iki modelde de USB 3.0 özelliği bulunuyor. KV-S1037X ise kablo ihtiyacı olmadan diğer cihazlara doğrudan bağlantı sağlayan yerleşik Gigabit Ethernet ve WiFi özelliği de sunuyor.

Yeni Panasonic KV-S1037 tarayıcısının dağıtım tarihi Ekim 2017 olarak belirlendi. KV-S1037X’in dağıtım tarihi ise 2018 başı olarak planlanıyor.