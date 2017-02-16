Para kazandıran mobil uygulama: Roamler

Türkiye pazarında 3. yılına giren Hollanda menşeili pazar araştırma firması Roamler, 3 kıtada, 17 ülkede, kullanıcılarına uygulama üzerinden kendilerine verilen basit görevleri gerçekleştirip ek gelir elde etme fırsatı veriyor.

Roamler, geçen sene dünya genelindeki 100.000’in üzerinde aktif kullanıcısıyla 17 ülkede toplam 1,5 milyon görevi başarıyla gerçekleştirdi.

Kitlesel kaynak kullanımını (crowdsourcing) pazar araştırmalarıyla birleştiren Roamler, cep telefonu uygulaması üzerinden özellikle perakende markalarının ihtiyaç duyduğu verileri tedarik ederken, kullanıcılarına da ek gelir kazanma olanağı veriyor. Bu zamana kadar birçok perakende markası için önemli çalışmalar yapan markanın mottosu; “Bir şeye bağlı kalma, istediğini, istediğin zaman yaparak para kazan. İşte özgürlük bu!”

Hızlı ve düşük maliyetli bir yöntemle perakende markalarının ihtiyaç duyduğu verilere ulaşmasını sağlayan mobil aplikasyonu cep telefonlarına indiren kullanıcılar, sistemde yer alan farklı lokasyon ya da zamanlardaki görevlerden kendilerine uygun olanı seçiyor. Görevi tamamlayıp akıllı telefonlarıyla fotoğrafını çekerek sisteme yüklüyor ve onayın ardından görev tamamlanıyor. Sistem üzerinden para ve puan kazanan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri görev sayısına göre daha büyük görevler için tercih ediliyor. Biriken kazançlar ise banka havalesi yoluyla kullanıcılara aktarılıyor.

Roamler, Türkiye pazarında görev almayı bekleyen binlerce kullanıcısıyla markaların sahadaki gözü olmayı vadediyor.

Roamler’ı iOS cihazlarınız için buradan, Android cihazlarınız için de buradan indirebilirsiniz.