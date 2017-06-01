Paraşüt ile Expertera’dan KOBİ’ler için işbirliği

Paraşüt ile Expertera’dan KOBİ’ler için işbirliği
, 1 Haziran 2017

Paraşüt ile Expertera, KOBİ’lerin gelişimlerine katkı sağlayacak bir iş birliğine imza attı.


Küçük ve orta ölçekli işletmeler için geliştirilen online ön muhasebe programı Paraşüt ve şirketlerin ihtiyaç duydukları uzmanlığa hızlı şekilde erişimini sağlayan Expertera platformu, Türkiye’nin
geleceğine yön veren KOBİ’lerin gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmalarına başladı. Expertera uzmanlarının Paraşüt Blog’da paylaşacağı yazılar sayesinde KOBİ’ler büyüme süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere tek bir kaynaktan ulaşma imkanına sahip olacak.

Paraşüt Kurucu Ortağı Sean Yu, konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı:
“Expertera ile yapmış olduğumuz iş birliğinden dolayı oldukça mutluyuz. Expertera uzmanlarının bilgi birikimi ve tecrübelerini Paraşüt Blog aracılığıyla KOBİ’lere ulaştırarak onlara önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Türkiye’de işletmelerin çok büyük bir oranı KOBİ’lerden oluşuyor. Bundan dolayı KOBİ’lerin her konuda gelişmesi, ülke ekonomisi için oldukça önemli. Paraşüt olarak, KOBİ’lerin gelişimlerine katkı sağlamayı kendimize bir görev edindik. Expertera ile iş birliğimiz bu bağlamdaki hedefimize yönelik önemli bir adım oldu.”

Expertera Şirket Ortağı ve Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Hayal Koç ise, iş birliği hakkında şunları söyledi: “Paraşüt ile birkaç sene önce tanıştık ve kullanmaya başladık. Basit, kullanıcı dostu bir çözüm olması bizi etkiledi. Pazara yenilikçi çözümler sunan iki girişim olarak vizyonlarımızın örtüştüğünü gördük ve iş birliği yapmak istedik. Expertera olarak, her şirketin ihtiyaç duyduğu konulardaki uzmanlığa erişimini sağlıyoruz. Hedefimiz, markaların ulaşmak istediği noktayı daha doğru belirleyip, hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlamak. Bu iş birliğimiz sayesinde hızla büyüyen küçük işletmelere de bu imkanı sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda uzmanlarımıza güzel bir deneyim ve uzmanlıklarını paylaşabilecekleri yeni bir ortam sağlıyoruz.”

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Tags: Expertera, iş birliği, KOBİ, Paraşüt

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