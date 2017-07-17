Paraşüt’ten, anahtar teslim e-fatura hizmeti

Online ön muhasebe programı Paraşüt, Anahtar Teslim e-Fatura Hizmeti ile e-faturaya geçiş sürecindeki başvuru yükü ve stresini KOBİ’lerin üzerinden tamamen alıyor.

Bu yeni hizmet ile Paraşüt müşterileri, 15 ile 30 gün arasında değişen e-fatura başvuru sürecini mali mühür bekleme süresi hariç 2 güne indirmiş olacaklar. e-Fatura süreci yönetiminde uzman ekip; GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı), mali mühür başvuruları dahil tüm süreçleri başvuru sahibi ile birebir yöneterek KOBİ’lerin iş yüklerini hafifletecek. e-Faturaya geçmek isteyen her işletmenin yararlanabileceği bu hizmet, kısa bir süre için ücretsiz sunulacak. Hizmetten mevcut ve yeni tüm Paraşüt müşterileri yararlanabilecek.

“KOBİ’lerin her alanda dijitalleşmesi, hem işlerinin kolaylaşması hem de verimliliklerinin artması açısından oldukça önemli bir adım olduğunu belirten Paraşüt’ün Kurucu Ortağı Sean Yu, sözlerine şöyle devam etti: “e-Faturaya geçiş de bu sürecin kritik bir parçası. Küçük işletmelerin özellikle e-faturaya geçme kararlarını ertelediklerini gözlemliyoruz. Genellikle geçiş sürecinin çok zahmetli ve maliyetli olduğunu düşünüyorlar ya da başvuru sürecini karmaşık buldukları için başvuru sırasında bir hata yapmaktan korkuyorlar. Paraşüt olarak hedefimiz ihtiyaçlara yanıt verecek çözümler üretmek olduğundan, birçok firmanın başvurularını erteleme nedenlerini dinledik ve KOBİ’lerin e-faturaya daha kolay geçmesini sağlayan Anahtar Teslim e-Fatura hizmetini geliştirdik.

Bu hizmetimiz ile işletmelere, e-fatura için başvuru kolaylığı sağlıyoruz. Uzaktan bağlantıyla müşteriyle birebir irtibatta kalıp e-fatura başvuru sürecini başından sonuna kadar biz yönetiyoruz. Başvuru prosedürlerinden kaynaklanan zorluk ve aksamalara anında müdahale edip bunları hızlıca çözüme kavuşturuyor ve e-fatura hizmetini anahtar teslim olarak müşterilerimize sunuyoruz. Anahtar teslim e-fatura hizmetimiz kısa bir süreliğine ücretsiz olacak. Amacımız bu süreçte KOBİ’lerin hata yapma korkusu olmadan e-faturaya geçmelerini ve diğer işlerine daha fazla vakit ayırmalarını sağlamak.”