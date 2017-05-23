Paraşüt’ten e-ticaret için yeni entegrasyon

Paraşüt, StockMount ve Salyangoz ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği iş birlikleri çerçevesinde yeni entegrasyonları hayata geçirdi.

Entegrasyon ile birlikte, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor gibi pazaryerlerinde veya kendi internet siteleri üzerinden satış yapan KOBİ’lerin tüm işlemleri, artık toplu olarak Paraşüt’ün içerisine aktarılabilecek. Böylece müşteriler, ayrı ayrı programlara veya dosyalara gerek duymadan tek bir ekran üzerinden tüm sipariş, müşteri hesapları ve ürün stoklarını takip edilebilecekler. Gerçekleşen satış işlemlerini takiben faturalamayı Paraşüt ekranı üzerinden yapılabilecekler.

Hepsiburada, N11, Gittigidiyor, Akakçe, SanalPazar, Opencart, Basefly, KobiMaster, NopCommerce, BilgiNet ve ePttAvm siteleri üzerinden online satış yapan işletmeler bu entegrasyonlar ile birlikte, satış bilgilerini Paraşüt’e direkt olarak aktarabileceklerinden e-ticaret satışlarını daha kolay muhasebeleştirebilecekler.

Paraşüt Kurucu Ortağı Sean Yu, konuyla ilgili olarak düşüncelerini şu şekilde aktardı:

“Türkiye’de e-ticaret sektörü çok hızla büyüyerek ivme kazandığı bir dönem yaşıyor. Mevcut duruma baktığımızda ise birçok KOBİ’nin e-ticaret siteleri aracılığıyla ya da kendi kurduğu site üzerinden satış yaptığını görüyoruz. Bu satışların takibi ve faturalama süreçleri, müşteri ve fatura adetlerinin yüksek olduğu durumlarda zor ve karmaşık bir hal alıyor. Paraşüt ekibi olarak, ekstra zaman ve karmaşıklığa neden olan faturalama süreçlerini daha kolay ve anlaşılır bir hale getirmek için StockMount ve Salyangoz markalarının da desteği ile iki farklı e-ticaret entegrasyonu gerçekleştirdik. Paraşüt kullanıcısı KOBİ’lerin faturalamaya ek olarak; raporlama, tahsilat ve cari hesap takibi süreçlerini hızlandırarak zaman tasarrufu yapmalarını hedefliyoruz.

Küçük işletmeler için ön muhasebe yönetimi, kontrolü zor bir konu. Her sektörden işletmenin, Paraşüt’ü kullanarak sadece kendi işine konsantre olmasına ve büyümesine yardımcı olmak istiyoruz. Bu entegrasyon ile e-ticaret sektörünün iş takibini kolaylaştırmış olduk. Yüksek oranda istek aldığımız bu entegrasyonu hızla hayata geçirmiş olmak bizi gururlandırıyor. Yakın gelecekte, farklı sektörlerdeki KOBİ’lere fayda sağlayacak daha fazla iş birliğine imza atmayı hedefliyoruz.”