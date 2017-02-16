Paraşüt’ten mobil uygulama: Ön muhasebe ve fatura yönetimi

Web tabanlı ön muhasebe uygulaması Paraşüt, cep telefonundan elektronik fatura gönderme hizmeti ile satış süreçlerini daha da hızlandırmayı vaat ediyor.

Paraşüt kullanıcıları artık, IOS ve Android akıllı telefonlar üzerinden indirdikleri “Paraşüt -Ön Muhasebe ve Fatura Yönetimi” uygulaması ile, elektronik faturalarını satış işlemini takip eden 10 saniye içerisinde müşterisi ile paylaşabilecek. Bu özellik sayesinde şirketler, maliyet yaratan, zaman kaybına yol açan ve fazladan iş yüküne neden olan fatura yazma/postalama işlemlerinden kurtulurken, elektronik fatura gönderimlerini mobil olarak cep telefonundan gerçekleştirebiliyor.