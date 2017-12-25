Pegasus, blockchain uygulamasını hayata geçirdi

Pegasus Hava Yolları, uçuşlarının büyük kısmını gerçekleştirdiği İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile operasyonel süreçlerini dijitalleştirilmede önemli bir entegrasyona imza attı.

2017 yılının önemli teknoloji trendlerinden biri olan “BlockChain” alt yapısı üzerinden hizmet verecek bu entegrasyon çalışması sayesinde, Pegasus’un Uçuş Kontrol Sistemi üzerinden yapılan uçuş tanımları ve güncellemeleri anında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi (OCC) departmanı çalışanlarının ekranlarına düşecek. Yine aynı BlockChain alt yapısı üzerinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı sistemlerinde oluşturulan uçuşa ait kapı, bagaj bandı, körük kullanımı vb. operasyonel bilgiler de anlık olarak Pegasus sistemlerine aktarılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Fındık, “Uçuşlarımızın büyük kısmını gerçekleştirdiğimiz İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG şirketi ile ortak bir çalışma yaparak operasyonel süreçlerimizin dijitalleştirilmesinde önemli bir adım attık. Kendi kurumsal ara yazılım sistemimiz kullanılarak gerçekleştirilen entegrasyon projemiz kapsamında uçuş operasyonumuz dijitalize edilmiş olacak, daha garanti ve doğru veri aktarımlarıyla birlikte personel eforlarında da kazanç sağlayacağız. Sektörümüzdeki ilk ‘BlockChain’ uygulamalarından birisini, iş ortağımız İSG ile hayata geçirmiş olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.