Pisano, Londra ve Dubai’de ofis açtı

Dört Türk mühendis tarafından kurulan ve 2 yılda Türkiye ve globalde 200’den fazla müşteriye ulaşan Pisano, Londra ve Dubai’de ofis açtığını duyurdu.

Web tabanlı mobil müşteri deneyimi yönetim platformu Pisano, müşteri ilişkilerinin var olduğu her sektörün ihtiyacına cevap veren inovatif ürünlerini, kurulduğu 2014 yılından bu yana 6 ülkede sektör liderlerinin hizmetine sunuyor.

2016 senesini 8 kat büyüme ile kapatan Pisano’nun hedefinde global pazarlarda büyümek var. Bu hedefle açılan Londra ve Dubai ofisleri ile amaç, bölgedeki müşteri ihtiyaçlarına çok daha hızlı bir şekilde cevap verebilmek.

Pisano CEO’su Özkan Demir konu ile ilgili olarak: “Globalleşme hikayemiz biraz da Türkiye’deki müşterilerimizin zorlamasıyla başladı. Türkiye’de çalıştığımız Global markalarla aldığımız başarılı sonuçlar sonrası bu markalar bizi hep Global genel merkezlerine önermeye başladılar. Bu vesileyle bir anda kendimizi Türkiye’nin genelde bağlı olduğu Avrupa ya da Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarında bulduk. Yine bu referanslarımız sayesinde çok hızlı şekilde bu pazarlarda aktivitelerimiz başladı. Sonrasında da yaptığımız pazar araştırmaları sonuçlarına göre pazar büyüklükleri ve bizim için en hızlı penetre olabileceğimiz Londra ve Dubai’de ofislerimizi açtık. Bundan sonrasında da Pisano’nun yurt dışı aktivitelerini çok daha fazlaca sizlerle paylaşacağız.”