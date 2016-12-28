Pisano’dan lise öğrencilerine girişimcilik eğitimi

Pisano, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine daha fazla genç beyin kazandırabilmek ve sektördeki deneyimlerini arkadan hızla gelen yeni kuşağa aktarabilmek adına 1 Genç 1 Girişim projesini hayata geçirdi.

1 Genç 1 Gelecek ekibi ile ortaklaşa güzenlenen proje 6 hafta süresince ücretsiz olarak, Türkiye’nin dört bir yanındaki girişime eğilimi olan başarılı öğrencileri hedefledi. Eğitimler sonunda yaptıkları proje sunumları arasından seçilen en başarılı 3 öğrenci, yarı yıl tatilinde Pisano’da staj imkanı kazandı.

6 haftalık eğitim programında öğrenciler, iyi bir girişimci olmanın gerekliliklerini ve temel bilgilerini öğrendiler.

Ve ayrıca, bir şirket kurulumundan- ürünün pazarlanmasına kadar geçirilen tüm süreç ve aşamaları, uygulamalı projelerle deneyimleme imkanı buldular. Pisano’nun deneyimli eğitmenleri tarafından, Pisano Zorlu Ofisinde verilen eğitim programına, Türkiye’nin her yerinden gençler katıldı.

Konuyla ilgili konuşan Pisano Kurucu Ortağı Özkan Demir “Toplumların ileri gitmesi, yeni ve değerli teknolojilerin üretilmesi ve ülke genelinde istihdamın artırılabilmesi için girişimcilik ekosisteminin hızlanarak gelişmeye devam etmesi gerekiyor. 2014 yılında kurulan ve şu an 12’den fazla dikeyden Türkiye’de yaklaşık 200 kadar markaya hizmet veren bir girişim olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmek istiyoruz. Bu ekosisteme daha çok genç arkadaşımızı kazandırabilmek için ekip olarak kolları sıvadık. Hepsi kendi alanında profesyonel, Pisano ekibinden eğitmenlerden oluşan programımız lise öğrencilerini hedefledi. Bu proje ile teknolojinin içinde doğmuş genç beyinlerin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak ve onları harekete geçirmek istiyoruz. Hedefimiz 1 Genç 1 Girişimci programını geleneksel hale getirmek.” dedi.