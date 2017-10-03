PlayStation VR’ın tasarımı değişiyor

PlayStation VR’ın tasarımı değişiyor
, 3 Ekim 2017

Sony’nin PlayStation 4 için geçtiğimiz sene satışa sunduğu PlayStation VR isimli sanal gerçeklik gözlüğünün tasarımında değişiklikler yapıyor.

Yenilenen tasarımıyla daha bir görünüme sahip olacak PlayStation VR, PlayStation 4 üzerinde HDR görüntüleme esnasında yaşanan bağlantı kesilmelerini sona erdiriyor. Kulaklık jakının yeri değişecek olan yeni PlayStation VR’da kulaklık kablosu gözlüğün arka tarafında yer alarak daha temiz ve entegre bir tasarım sunuyor.

PlayStation 4’ daha ince bir kabloya bağlanılması ve İşlemci Birimi’nin de yükseltilmesi de dikkat çeken diğer özellikler arasında bulunuyor. Mevcut PlayStation VR içeriklerini destekleyecek ve PlayStation Camera paket fiyatını değiştirmeyecek olan Sony, yeni PlayStation VR’ı Japonya’da 44 bin 980 yen (1432 TL) karşılığında satışa sunulacak.

14 Ekim tarihinde Japonya’da satışa sunulacak yeni PlayStation VR’ın uluslararası pazara ne zaman sunulacağı belirsizliğini koruyor.

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Tags: Playstation VR, Sony

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