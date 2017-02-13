Proticaret’ten ücretsiz e-ticaret semineri

E-ticarete adım atanlar ya da yeni başlayacaklar için ilk toplantılarını geçtiğimiz ay gerçekleştiren Proticaret, gördüğü ilgi üzerine daha profesyonel bir kadro ile ikincisini düzenliyor.

E-Ticaretin can damarı olan yazılım, iletişim ve ödeme sistemi konularında davetlilerin olacağı etkinliğin ilk toplantısı 5 Ocak 2017’de 37 e-ticaret girişimcisi ile gerçekleştirilmişti.

Proticaret’in ‘e-ticaret bizim işimiz’ sloganıyla düzenleyeceği 2. etkinlik 16 Şubat Perşembe günü, Ümraniye Belediyesi Tantavi Sosyal Tesisleri’nde yapılacak.

Seminer çalışmasında e-ticaret konusunun bilir kişisi Salih Çaktı, e-ticaret yazılımları konusunda tecrübeli Volkan Kundurayapan, ülkemizde ücretsiz e-ticaret yazılımlarını piyasaya sunan Proticaret’in Kurucu Ortağı Salih Sarı, Hosting konusunun uzmanı Markum’un Pazarlama Sorumlusu Haydar Özkömürcü, Ödeme sistemleri kuruluşu iPara’nın Satış ve Müşteri İlişkileri Müdür Yardımcısı Ufuk Yüksel , Yeni nesil iletişim şirketi Pasifik Telekom’un CEO’su İbrahim Cındık, e-ticaret ile ilgili PR ve tanıtımları anlatacak olan Mustafa Şapçı konuşmacı olarak yer alacaklar.

Ücretsiz olan seminerde katılımcılara seminer sonunda sertifika verilecek. Seminer sırasında ve aralarda çay, kahve ve kuki sonrasında öğle arası da yemek ikramı yapılacak.