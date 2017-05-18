Qualcomm ve Google’dan VR işbirliği

Konumsal izleme özelliğine sahip bağımsız Daydream başlıklarına Qualcomm’un güçlü Snapdragon 835 VR platformu güç verecek.

Qualcomm Incorporated’ın iştiraki Qualcomm Technologies, Inc. Google I/O 2017 Konferansı’nda, Qualcomm® Snapdragon™ 835 VR platformunun güç vereceği bağımsız Daydream VR başlığı referans tasarımını geliştirmek için Google ile işbirliğine gittiklerini duyurdu. Yeni geliştirmeler, Qualcomm Technologies ve Google’ın başlığın akıllı telefonlarda çalışmasını sağlayan önceki işbirliği üzerine edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Qualcomm Technologies, Inc. Ürün Yönetiminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Keith Kressin, “Google ile birlikte bir kez daha çalışmaktan ve Daydream platformu ile Snapdragon’un üst seviye deneyimlerini sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şirketlerimiz aynı vizyonu paylaşıyor: Herkesin, kablolar tarafından sınırlanman, zengin VR deneyimlerini akıllı telefonlarından veya özel VR başlığından faydalanmasını mümkün kılmak.” dedi.

Yeni geliştirmeler, 2016 sonbaharında duyurusu yapılan Snapdragon 821 ve 820 işlemcilerin desteklediği Daydream-uyumlu cihazlara ek olarak yapıldı. Google ile senelerdir devam eden çalışmaların sonucu olarak artık kullanıcılar, Daydream ile akıllı telefonlarında veya bağımsız şekilde VR deneyimlerini yaşayabilecek.

Google’ın Sanal Gerçeklikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Clay Bavor ise açıklamasında şunları söyledi: “Qualcomm ile yakın işbirliği sonucu geliştirilen bağımsız Daydream başlık referans tasarımı sayesinde üreticiler, VR cihazları için yeni kategoriler sunabilecek. Bu başlıkta, VR için gerekli olan her şey var. Her şey başlığın içerisine yerleştirildi ve kullanımı da başa takmak kadar kolay. Bu başlık sahip olduğu WorldSense özelliği ile harici bir ekipmana ihtiyaç duymadan konumsal izleme yapabiliyor. Başlıkların bu yılın sonunda raflardaki yerini almasını planlıyoruz.”

Yeni bağımsız Daydream başlık referans tasarımı izleme kameraları ve diğer sensörler için de özellikler kullanıyor. Bu sayede Google’ın başlık içerisine yerleştirdiği Tango tabanlı izleme teknolojisinden en iyi şekilde faydalanılıyor.