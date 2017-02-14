Qualcomm ilk uçtan uca 802.11ax Wi-Fi portföyünü duyurdu

Altyapı ve istemci cihazlar için geliştirilmiş yeni 802.11ax çözümleri, 4 kata kadar daha fazla kapasite, 4 kata kadar daha hızlı bağlantı, genişletilmiş menzil ve daha uzun pil ömrü ile Wi-Fi bağlantısında yeni bir dönemi başlatacak.



Qualcomm Incorporated’ın, iştiraklerinden Qualcomm Technologies, içerisinde ağ altyapıları için IPQ8074 sistem üzeri çip (SoC) ve istemci cihazlar için QCA6290 çözümünün de yer aldığı uçtan uca 802.11ax portföyünü duyurdu. Böylece Qualcomm Technologies, 802.11ax destekli uçtan uca ticari çözümleri duyuran ilk şirket oldu. Wi-Fi ağları kalabalıklaşırken, yoğunlaşırken ve farklılaşırken Qualcomm Technology’in 802.11ax çözümleri daha verimli Wi-Fi trafiği için 4 kata kadar daha fazla kapasite, Wi-Fi cihazları içinse 4 kata kadar daha hızlı kullanıcı veri çıkışı ve daha uzun pil ömrü sunarak bağlantı deneyimini arttırıyor*. Qualcomm Technologies’in IPQ8074 ve QCA6290 çözümlerinin ilk denemelerini 2017 yılının ilk yarısında yapması bekleniyor.

Yeni nesil Wi-Fi standardı 802.11ax, daha kompleks ortamlarda mükemmel bağlantı deneyiminin sağlanması için ağ kapasitesinin arttırılmasına ve Wi-Fi spektrumundan daha iyi faydalanmaya odaklanıyor. Artan bağlantılı cihaz sayısı ve farklılaşan trafiğin yanı sıra yoğunlaşan ağlar, şu an Wi-Fi spektrumu üzerinde aşırı yük yaratarak bağlantılı cihaz deneyimlerimizin kalitesini de etkiliyor. Bu durumun üstesinden gelmek için Qualcomm Technologies’in 802.11ax çözümleri; 12-akımı (sekiz 5GHz ve dört 2.4GHz), 8×8 MU-MIMO’yu, 80 MHz kanalı ve kapasite ile kapsama alanını en üst seviyeye çıkaran diğer özellikleri destekliyor. Ek olarak bu çözümler; daha fazla verimlilik, daha yüksek kullanıcı çıkışı ve daha tutarlı performans sağlayan Dikey Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) ve trafik planlaması gibi kanıtlanmış hücresel teknolojileri de destekliyor. Kaynak dağılımına yönetimsel yaklaşım, uyandırma süresinin optimizasyonu ile bir araya gelerek güç tüketimini üçte iki oranında azaltabiliyor, böylece performansı etkilemeden cihazın pil ömrünü uzatıyor. Bu faydalar 11ax-tabanlı cihazlarda daha fazla görülecek olsa da Qualcomm Technologies çözümlerini, önceki 802.11ac ve 802.11n teknolojilerini kullanan cihazlar da dahil tüm cihazların performansını arttıracak şekilde tasarladı. Bu cihazlar da artık 11ax ağlarına daha iyi bağlanıyor.

Qualcomm Technologies Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Bağlantıdan Sorumlu Genel Müdür Rahul Patel yaptığı açıklamada, “Bir ağın günümüzün farklılaşan uygulama ve servislerinin artan talebini karşılama yeteneğinin göstergesi, üst hız değil kapasitedir. MU-MIMO, Wi-Fi SON, 802.11ad ve şimdi Wi-Fi endüstrisini yüksek kapasite ve yüksek verimlilikte yeni bir döneme taşıyacak 11ax inovasyonu gibi kapasite kullanıma odaklı çözümleri ilk olarak ticarileştiren biziz. 802.11ax çözümlerimizin dönüştürücü özellikleri sayesinde müşterilerimiz daha zengin bağlantılı deneyimler için bol Wi-Fi kapasitesi sunarak bu talepleri karşılayabilecek.” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan NETGEAR Ev Ağlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı David Henry, “802.11ax’ın ev ve küçük işletmelere yapacağı potansiyel etkiden ötürü heyecan duyuyoruz. 802.11ax, günümüzdeki talebin hızını karşılamak için yapılmış bir güncelleme değildir. Bu teknoloji, ağlar için önemli olan çıtayı sıfırlayacak ve önümüzdeki yılların ağ temelini atacak bir teknolojidir.” dedi.

Cisco Kurumsal Ağ Biriminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Anand Oswal ise değerlendirmesinde şunları söyledi: “Wi-Fi artık tüm şirketlerin, eğitim kurumlarının, servis sağlayıcılarının ve kamu ağlarının temel bir bileşeni. Kullanıcıların devasa artışı dikkate alındığında BT yöneticilerinin karşılaştığı en büyük zorluk kapasite ve ölçeklenebilirlik. Endüstrinin liderli olarak biz, müşterilerimizin endişelerini gidermek için inovasyonlara yön veriyoruz. 802.11ax’ı ise geleceğim kurumsal mobilitesini sağlamlaştıracak kilit öneme sahip geliştirmelerin zirvesi olarak görüyoruz.”

IPQ8074 çözümünün öne çıkan özellikleri

Yüksek entegreli bir SoC olan IPQ8074, yeni nesil kurumsal erişim noktalarına, taşıyıcı ağ geçitlerine ve tüketici yönlendiricilerine maksimum kapasite, menzil ve performans sunmak için tasarlandı.

• Ağ performansını arttırmak için 4 kata varan kapasite: 12×12 konfigürasyonu, yukarı ve aşağı bağlantılı MU-MIMO ve 80 MHz akım sayesinde IPQ8074 kapasiteyi dört kart arttırıyor*, böylece daha geniş kapsama alanlarında 4.8 Gbps’ye varan hız sunuyor.

• Sorunsuz bağlantı için akıllı çözümler: Kurulumu basitleştiren, trafiği optimize eden ve ölü noktaları azaltan Qualcomm Wi-Fi Kendi Kendini Düzenleyen Ağ (SON) dışında IPQ8074, ayrıca üst üste geçmiş Wi-Fi erişim noktaları nedeniyle yoğunlaşmış alanlarda zararlı parazitleri azaltan benzersiz özellikler de sunuyor.

• Hepsi bir arada platform: Entegre edilmiş 11ax radyo, MAC ve ana bandın dışında dört çekirdekli 64-bit A53 CPU ve çift çekirdekli hızlandırıcı, tamamen boşaltılmış bir 11ax alt sistem sağlıyor. 14nm tasarım, güç ve boyut avantajları sunarken geniş menzilli harici WAN ve medya arayüzleri müşterilerin 802.11ax ürünlerinden oluşan bir portföy oluşturmalarını sağlıyor.

QCA6290 çözümünün öne çıkan özellikleri

QCA6290, gelişmiş 802.11ax istemci cihaz SoC olup; evler, kurumlar ve kamu alanları, yüksek trafiğin kullanıldığı diğer alanlar ve otomobiller için benzersiz bir veri çıkışı, pil ömrü ve zengin kullanıcı deneyimleri sunuyor.

• Kalabalık ağlarda kullanıcı veri çıkışlarında 4 kata kadar artış: 2×2 MU-MIMO desteğinin yanı sıra gelişmiş 8×8 sondaj mekanizmasını kullanarak 8×8 MU-MIMO’nun tüm faydalarını kullanıyor.

• Daha zengin kullanıcı deneyimleri için ultra gigabit hız: 2.4 ve 5 GHz bantlar ile yüksek seviyede modülasyonla (1024 QAM) bir araya gelen Eşzamanlı Çift Bant (DBS) sayesinde 1.8 Gbps’ye varan üst hızlar.

• Üçte iki oranında daha az enerji tüketimi: Qualcomm Technologies’in özel optimizasyonlarına ek olarak 802.11ax standart güç tasarruf özellikleri desteği sayesinde enerji tüketimi azaltılıyor.

802.11ax Wi-Fi kapasitesi ve zengin özellikleri ile QCA6290, 4K Ultra HD video yayını ve video konferansı, içerik paylaşımı, sosyal medya ve dosya transferleri gibi bağlantılı deneyimleri artırmak için tasarlandı. DBS’nin arttırılmış kapasite ve veri çıkışı ile bir araya gelmesi araçlarda daha iyi deneyimleri mümkün kılıyor. Bu araç içi deneyimleri içerisinde araç içi gigabit Wi-Fi bağlantı noktaları, cihazlar ile araçların bilgi eğlence sistemleri arasında içerik paylaşımları ve ekranlarda çoklu video yayını gibi deneyimler de bulunuyor.