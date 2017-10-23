Qualcomm ve SenseTime güçlerini birleştirdi

Qualcomm Technologies Inc. ve SenseTime Group Limited, geleceğin mobil ve IoT cihazları için yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) alanlarında birlikte çalışmaya başladıklarını duyurdu.

Qualcomm Snapdragon’ın kullanıcı temelli yapay zeka teknolojisine yönelik gelişmiş heterojen programlama yetkinlikleri sağlayan birinci sınıf ve üst kademe platformlarını, SenseTime’ın makine öğrenimi modelleri ve algoritmalarıyla birleştiren bu anlaşma, iki şirketin uzmanlıklarından beslenecek. Şirketlerin inovatif görüntüleme ve kamera temelli görüntü işleme gibi alanlarda, cihaz içi yapay zekanın gelişimine ve bilinirliğine yön vermesi bekleniyor.

SenseTime kurucu ortağı ve CEO’su Dr. Li Xu işbirliğiyle ilgili olarak “Bir yapay zeka ekosistemi yaratabilmek için çeşitli endüstrilerden farklı aktörlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. SenseTime ve Qualcomm Technologies arasındaki stratejik işbirliği, algoritmalarımız ile Qualcomm Technologies’in işlemcilerini bir araya getirerek cihaz içi zekanın önünü açacak. Birlikte çalışarak yapay zekayı şu an ufukta görünmeyen noktalara ulaştırıp bu teknolojilere yön vereceğiz. Stratejik ortaklığımız tüm yapay zeka ekosistemi için bir dönüm noktası olacak” dedi.

Qualcomm Technologies Inc. Ürün Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Keith Kressin ise gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “Qualcomm on yılı aşkın bir süredir yapay zeka konusunda çok önemli araştırmalar gerçekleştiriyor. Bugün Snapdragon mobil platformlarını kullanan cihazların hepsi cihaz içi yapay zeka teknolojisinden faydalanıyor. SenseTime ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin sonuçlarını dört gözle bekliyor, yeni ve heyecan verici cihaz içi yapay zeka özelliklerini mobil cihaz sahibi milyonlarca insana ulaştıracağımıza inanıyoruz.”