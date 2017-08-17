Qualcomm yapay zekâ planlarını duyurdu

Qualcomm, bulut yapay zekasını tamamlayacak ve cihazlar üzerinden her yerden ulaşılabilecek yapay zekâ planlarını duyurdu.



Qualcomm yapay zekâ ile cihazlar, makineler, otomobiller ve çok daha akıllı nesneler üretip günlük yaşamımızın basitleşip zenginleştiği bir dünya için çalışıyor. Qualcomm, 2007 yılında nöron başaklama yaklaşımı ile bilgisayar öngörüsü ve hareket kontrol uygulamaları için makine öğrenimini araştırmaya başladı, sonrasında ise araştırmalarının kapsamını biyolojiden ilham almış yaklaşımlardan yapay sinirsel ağlara, öncelikli olarak derinlikli öğrenmeye doğru genişletti. Bugün ise Qualcomm Technologies, University of Amsterdam’a bağlı Scyfer B. V. adlı şirketin satın alındığını ve yetenekli takımını kendi ekibine katarak en yeni makine öğrenim tekniklerine odaklanacağını duyurdu. Scyfer imalat, sağlık ve finans gibi çeşitli endüstrilere yayılmış dünya çapında şirketler için yapay zekâ çözümleri geliştiriyordu.

Qualcomm Incorporated Başkan Yardımcısı Matt Grob “Bugün temelimizi oluşturan araştırmamıza on yıl önce başlamıştık, geldiğimiz noktada ürünlerimiz bilgisayar öngörüsü, doğal dil işlemesi, araba ve akıllı telefonların da aralarında bulunduğu birçok cihaz için kötücül yazılım tespitine birçok yapay zekâ kullanım senaryosunu destekliyor. Bunun dışında çalışmalarımızı kablosuz bağlantılar, güç yönetimi ve fotoğraf gibi konularda da yapay zekâ kullanımını araştıracak şekilde genişletiyoruz.” dedi.

Birçok şirket yapay zekâ iş yüklerini bulut üzerinden uygulamaya odaklanırken Qualcomm Technologies işlemlerin ağ bağlantısı veya Wi-Fi olsun ya da olmasın yapılabilmesini sağlamak için yapay zekanın akıllı telefonlar, arabalar, robotlar gibi uç cihazlara yerleştirilmesine odaklanıyor. Cihaza dahil yapay zekanın faydaları arasında anında tepki, artırılmış güvenilirlik, yüksek gizlilik koruması ve ağ bağlantısı bant genişliğinin etkin kullanımı yer alıyor.

Qualcomm Technologies yapay zekâ araştırmalarını ileriye taşıyıp en yeni makine öğrenim teknolojilerini en ön planda tutuyor. Qualcomm’un çabalarının birkaç örneğinden bahsetmek gerekirse:

• Çekişmeli üretici ağlar (GAN), dağıtık öğrenim ve gizlilik koruması gibi örnekleri olan yarı-denetlenmiş ve denetlenmemiş öğrenme alanında sinirsel ağ tekniklerindeki ilerlemeler;

• Sıkıştırma, katmanlar arası optimizasyonlar, seyreklik optimizasyonu gibi cihaz içi uygulamaları için ağ bağlantı optimizasyonu ve hafıza ile zaman/mekan karmaşıklığından en iyi avantajı sağlayacak diğer teknikler;

• Dahil olduğu cihazlara makine öğrenim iş yüklerini daha yüksek performans ve enerji verimliliği ile hızlandıran özelleşmiş donanım mimarisi tasarımları.

Scyfer’in satın alınmasıyla Amsterdam Üniversitesi’nden öğretim üyesi ve Scyfer kurucularından Dr. Max Welling, Qualcomm Technologies’in bundan sonraki ileri yapay zekâ araştırmalarına ve gelişimine destek olmaya başlayacak. Dr. Welling, Amsterdam Üniversitesi’ndeki pozisyonunu korurken Scyfer ekibi de çalışmalarına Amsterdam’da devam edecek. Qualcomm Technologies ve Amsterdam Üniversitesi’nde 2015 yılında QUVA adında mobil ve bilgisayar öngörüsü için en son makine öğrenim tekniklerine odaklanacak ortak bir araştırma laboratuvarı kurmuştu. Qualcomm Technologies, Amsterdam Üniversitesi ile olan çalışmalarını ileriye taşımış olmaktan heyecan duyarken gelecek nesilleri bu önemli konuda eğitmenin önemini dikkat çekiyor.