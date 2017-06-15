Qualcomm yeni ses platformlarını duyurdu

Qualcomm yeni ses platformlarını duyurdu
, 15 Haziran 2017

Qualcomm, yeni nesil kablosuz hoparlörler ve kulaklıklar için yeni ses platformlarını duyurdu.  Yeni platformlar, yüksek performanslı ve düşük güç tüketen ses cihazları için tasarlandı. 

Qualcomm Incorporated’ın  iştiraki Qualcomm Technologies International, Ltd., Çin’in Şenzen şehrinde yapılan ses ve müzik geliştirici konferansında çip-üzeri-sistem ses platformlarından oluşan portföyünü genişlettiğini duyurdu.

Tüm platformlar pazarda ortaya çıkan yeni talepleri karşılamak amacıyla özel olarak geliştirildi. Platformlardan biri yüksek seviyede işlem performansı sunacak şekilde, diğeri sabit-fonksiyonlu ROM fiyatlarda programlanabilir-flaş hafıza esnekliğini destekleyecek şekilde geliştirilirken, üçüncüsü ise üstün ses kalitesi sunmak için tasarlanan USB-C bağlantılı ses cihazlarının geliştirilmesini destekliyor. Tüm platformlar özel uygulamalar ve kullanım amaçları için geliştirildi. Bunlar içerisinde yeni nesil yüksek performanslı kulaklıklar ve hoparlörler, geniş özelliklere sahip orta seviye kulaklık ve hoparlörler ve kablolu USB-C kulaklıklar bulunuyor.
 

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Tags: Qualcomm, ses platformu

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