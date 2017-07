Qualcomm’dan Apple’a patent davası!

Mobil çip üreticisi Qualcomm, patent ihlali yaptığı gerekçesiyle Apple aleyhine Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (ITC) ve Federal Mahkemeye başvuruda bulundu.



ITC’ye yapılan şikayette patent yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple ürünlerinin ithalatının engellenmesi isteniyor. Qualcomm Incorporated bugün yaptığı duyuruda, Qualcomm’a ait olan ve iPhone’lardaki önemli özellik ve işlevleri çalıştıran kilit teknolojileri içeren altı patent hakkının bir ya da birkaçını ihlal ettiğini iddia ettiği Apple’ın hukuksuz olarak iPhone ithalatı ve satışı gerçekleştirdiği gerekçesiyle ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (ITC) şikâyette bulunduğunu açıkladı. Qualcomm teknolojilerini yasadışı ve haksız bir şekilde kullanan Apple’ı durdurmak isteyen Qualcomm, ITC’nin yasa ihlaliyle gerçekleşen bu ithalatlar üzerinde soruşturma açmasını ve soruşturma neticesinde bu iPhone’ların ve diğer ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri’ne ithalatının durdurulması için Kısıtlayıcı Giriş Yasağı (LEO) çıkarmasını talep ediyor. Şirket, Qualcomm’un iş ortakları haricindeki firmalardan tedarik edilen hücresel taban-bant işlemcileri kullanan iPhone’ların kullanımını engelleyecek bir Kısıtlayıcı Karar istiyor. Qualcomm ayrıca Apple’ın hali hazırda ithal ettiği ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pazarlama, reklam, teşhir, dağıtım için hazırda tutma ve kullanımını engelleyecek bir Haksız Uygulamayı Durdurma Emri de çıkarılmasını istiyor.

Qualcomm genel başkan yardımcısı ve danışmanı Don Rosenberg “Qualcomm’un icatları her bir iPhone’un tam olarak kalbinde duruyor ve modem teknolojilerinin ya da hücresel standartlarının ötesine uzanıyor. Bizim binlerce patentten oluşan bir portföyümüz var; bunların içinde yer alan ve şikâyete konu olan altı patentin her biri iPhone fonksiyonları içinde en hayati önem taşıyanlar arasında yer alıyor. Apple ise Qualcomm teknolojilerini kullanmaya devam ederken karşılığını ödemeyi kabul etmiyor. Bu dava ile Apple’ın ihlal ettiği patentli teknolojilerimizi kullanmasını durdurmayı hedefliyoruz.”

Söz konusu altı patent, U.S. Patent No. 8,633,936, U.S. Patent No. 8,698,558, U.S. Patent No. 8,487,658, U.S. Patent No. 8,838,949, U.S. Patent No. 9,535,490, ve U.S. Patent No. 9,608,675, akıllı telefonların pil ömürlerini uzatırken yüksek performans göstermelerini sağlıyor. Her bir patent kendine özel yollarla en popüler akıllı telefonların birçoğuna benzer bir hizmet sağlıyor. Söz konusu patentlerle sağlanan bu teknolojiler iPhone’ların performansı için çok kritik bir öneme sahipse de, bu altı patent mobil cihazlardaki standart uygulamalarda elzem olmadığı gibi lisanslandırma taahhüdüne de tabi değil.

Qualcomm bugün ayrıca Güney Kaliforniya Bölge Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyla ITC şikâyet başvurusunda adı geçen ve Apple’ın ihlal ettiği altı patentin araştırılmasını istedi. Başvuruda zararların karşılanması ve ihtiyati tedbir kararı alınması isteniyor.

Qualcomm ITC’nin soruşturmaya ağustos ayında başlamasını ve konunun önümüzdeki sene mahkemeye taşınmasını bekliyor.